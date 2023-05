Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica "Sei sorelle", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 29 maggio a venerdì 2 giugno, Francisca non seguirà i consigli delle sorelle e si esibirà senza maschera all'Ambigù. In questo modo provocherà le ire di Rodolfo. Intanto Elisa e Carlitos si avvicineranno sempre di più, mentre Adela sarà presa dai rimorsi per avere baciato German.

Merceditas vede Rosalia piangere

Nella puntata di "Sei sorelle" che sarà mandata in onda lunedì 29 maggio, Raimundo si recherà presso l'abitazione di sua cugina Merceditas, alla quale chiederà di potersi nascondere da lei.

L'uomo infatti è stato arruolato nell'esercito ma ha deciso di fuggire via. Intanto Adela confesserà a Diana di avere spiegato a Mauro le loro problematiche di natura economica. Inoltre Petra entrerà in possesso delle missive di sua madre e inviterà Celia di potergliele leggere. Donna Dolores invece si vedrà con Marina, fidanzata di Cristobal.

Nell'episodio di martedì 30 maggio, Francisca non avrà alcuna intenzione di seguire i consigli delle sorelle e sceglierà di ritornare a cantare all'Ambigù, togliendosi pure la maschera. In tutto questo il legame tra Elisa e Carlitos si farà sempre più forte, mentre Rosalia riprenderà quei pochi ricordi che le restano della figlia e Merceditas la vedrà in lacrime.

Salvadore cerca di recuperare il rapporto con Diana

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 31 maggio, la performance di Francisca non è assolutamente piaciuta a Rodolfo. Quest'ultimo inviterà espressamente Blanca ad attivarsi affinché non si ripeta più una cosa del genere, in considerazione del fatto che tutta Madrid sta parlando di lei.

Intanto Adela interverrà personalmente per ripianare il debito di Mauro. La donna però deciderà di vendere tutto quello che ha di sua proprietà, così non dovrà chiedere aiuto alle sorelle.

Nella puntata di giovedì 1° giugno, dopo essere stato dimesso Salvador proseguirà il periodo di recupero presso casa Silva. In questo modo l'uomo proverà a ricucire il rapporto con Diana.

Nel frattempo Benjamin sarà infuriato con Petra, perché ha voluto trovare sua madre. In tutto questo Elisa sarà sempre più colpita da Carlitos, mentre Donna Dolores è intenzionata a preparare una festa per i quattro anni di fidanzamento tra Rodolfo e Blanca. La donna non vorrà però che ci sia Francisca.

La madre di Petra arriva a Madrid

In base agli spoiler di venerdì 2 giugno, Merceditas persuaderà Rosalia ad accettare in casa suo cugino Raimundo. Intanto la madre di Petra giungerà all'improvviso in città e Celia informerà subito l'amica. Inoltre Adela sarà presa dai rimorsi per avere baciato German e si riprometterà di non ripetere più questo errore. Infine tra Blanca e Marina si creerà una certa intesa, mentre Sofia confesserà ad Elisa la fine della storia d'amore con Carlitos.