A circa 24 ore di distanza dall'annuncio di Carlo sulla fine della loro storia nata a U&D, Nicole ha rotto il silenzio sui social network. Sul profilo Instagram della tronista, infatti, è appena stato caricato un audio nel quale la stessa spiega perché ha lasciato il fidanzato e soprattutto se pensa ancora ad Andrea, il corteggiatore che non ha scelto in televisione. La bella Santinelli ha parlato di futuro e delle emozioni che Foriglio le ha fatto provare per oltre due mesi sotto i riflettori.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Continuano le critiche social dei fan di U&D sia a Carlo che a Nicole: l'ormai ex coppia, infatti, è al centro dell'attenzione mediatica da quando il ragazzo ha deciso di fare una diretta Instagram per annunciare la separazione.

Anche se il corteggiatore ha chiesto alla gente di non attaccare Santinelli, anche se è stata lei a lasciarlo, il pubblico non gli ha dato retta e la conferma è arrivata anche dall'audio che la giovane ha pubblicato sul suo profilo la sera del 28 maggio.

Senza mostrarsi e soprattutto senza postare foto dell'ex fidanzato, la tronista ha voluto dare la propria versione dei fatti e ha iniziato dicendosi un po' risentita per la velocità con la quale Mancini ha comunicato ai curiosi la fine della loro breve ma intensa relazione.

Il riferimento alla 'non scelta' di U&D

Nell'audio di circa 2 minuti che ha pubblicato sul suo account Instagram, Nicole ha confermato di aver mollato Carlo poco dopo le scelta a U&D e perché si è accorta che il loro rapporto non poteva crescere come lei avrebbe voluto.

La protagonista del Trono Classico 2022/2023, dunque, ha rotto il silenzio sull'addio a Mancini dichiarando: "Ho capito che la nostra storia non aveva futuro. Abbiamo una visione completamente diversa dell'amore e ho preferito chiudere subito".

Santinelli ha anche spiegato di essersi resa conto delle differenze che c'erano tra lei e l'ormai ex compagno solo quando i riflettori della tv si sono spenti, tant'è che non ha mai usato la parola "pentimento" in merito alla scelta che ha fatto lo scorso 9 maggio all'interno degli studi del dating-show di Maria De Filippi.

Chiusa la parentesi Carlo, però, la giovane studentessa ha spiazzato fan e curiosi menzionando il corteggiatore che ha rifiutato davanti alle telecamere e con il quale sembrava avere un feeling speciale, soprattutto a livello fisico e di attrazione.

Le versioni dei protagonisti di U&D

"A proposito di futuro, mi state chiedendo cosa succederà adesso con Andrea", ha proseguito Nicole nello sfogo che ha avuto sui social network domenica 28 maggio.

Nel citare l'osteopata Foriglio, però, la tronista non ha detto che tra loro non accadrà nulla perché ormai la sua scelta l'ha fatta, anzi ha lasciato aperte le porte ad una possibile conoscenza futura.

"Ciò che ho provato con lui nel programma non posso negarlo", ha chiosato Santinelli senza scendere nei particolari di come potrebbe evolversi questa frequentazione ora che è tornata single ufficialmente.

Nei giorni scorsi, inoltre, il giovane era finito al centro del Gossip per un presunto incontro romantico con Roberta Di Padua: una Stories che la dama del Trono Over aveva postato su Instagram una sera, tanti curiosi l'avevano interpretata come un indizio di una conoscenza in corso tra lei e Andrea ("mai dire mai" aveva scritto la romana citando il giovane in un'intervista).

Ultimamente, però, è calato il silenzio su questa "coppia" e le dichiarazioni di Nicole potrebbero aprire nuovi interessanti scenari, anche perché il corteggiatore ha sempre detto che secondo lui la tronista gli aveva preferito Carlo solo perché aveva usato la testa e non il cuore.