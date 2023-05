Continuano ad andare in onda gli appuntamenti con Terra Amara. La storia dei protagonisti continua a essere sempre più complicata. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda in Italia, rivelano che Demir sarà disposto a tutto per trovare chi ha ucciso sua madre. Zuleyha avrà più di un sospetto su Behice, ma la donna riuscirà a farla franca, almeno inizialmente. Il figlio di Hunkar crederà che le forze dell'ordine non stiano facendo abbastanza per far chiarezza sulla vicenda e deciderà così di darsi da fare in prima persona. Yilmaz inizierà ad avere dei sospetti su Zuleyha, riguardo ai suoi sentimenti nei confronti del marito.

Akkaya mostrerà tutta la sua gelosia per la vicinanza dell'ex al figlio di Hunkar.

Demir organizza una conferenza stampa per dare un'importante annuncio

A eliminare la matrona Hunkar, sarà stata Behice. La zia di Mujgan non esisterà a sferrare delle coltellate dritte al cuore a Hunkar quando quest'ultima minaccerà di raccontare alle autorità la verità sulla morte dei due ex mariti di Behice. Demir vorrà scoprire a tutti i costi il vero assassino della madre e deciderà di offrire una lauta ricompensa a chiunque riesca a scoprire la verità sulla vicenda. Gli abitanti di Cukurova saranno allettati all'idea di poter ricevere come ricompensa un milione di lire turche. In particolare, la notizia attirerà subito l'attenzione di Gaffur.

La scelta di Demir sorprenderà Zuleyha, invitata a partecipare alla conferenza stampa insieme al marito. All'evento sarà presente anche Sevda Çağlayan, l'ex amante di Adnan Yaman. Le parole pronunciate da Demir, così come la vicina tra l'uomo e Zuleyha, non paceranno affatto a Yilmaz.

Spoiler Terra Amara, nuove puntate: Yilmaz vuole spiegazioni da Zuleyha

Akkaya, una volta ascoltato il discorso di Demir e visto il comportamento di Zuleyha al fianco del marito, avrà come l'impressione che la donna, dopo la morte di Hunkar, abbia iniziando a provare dei sentimenti per Yaman. Il figlioccio di Fekeli avrà un confronto con Zuleyha per avere spiegazioni.

Il dialogo sfocerà in un litigio. Yilmaz chiederà ad Altun se sia ancora disposta a fuggire con lui e sottolineerà che per lei è stato disposto anche a rinunciare al figlio Kerem Ali. Akkaya inoltre, insinuerà che Zuleyha non è per niente indifferente al fascino di Demir.

Un gelosia quella di Yilmaz che lascerà sorpresa Zuleyha. Una situazione che si complicherà ancora di più quando Akkaya chiederà alla madre di Adnan se ha smesso di avere rapporti fisici con Demir, così come lui sta facendo con Mujgan. Altun, delusa, deciderà di chiudere la conversazione andando via. L'accesa discussione darà modo a qualcuno di architettare l'ennesimo inganno.