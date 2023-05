L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio, con le nuove attesissime puntate della stagione 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e, intanto, emergono già i primi retroscena su quello che potrebbe essere il nuovo cast dello storico dating show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Tra i nomi confermati vi è quello di Gemma Galgani così come dovrebbe esserci spazio anche per il ritorno di Aurora Tropea.

L'appuntamento con Uomini e donne torna su Canale 5 da settembre

Nel dettaglio, le nuove registrazioni di Uomini e donne partiranno verso fine agosto ma bisognerà attendere settembre per rivedere la trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi in tv.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende dei protagonisti del trono classico e over, i quali si metteranno in gioco per cercare il loro amore.

Grande attesa in primis per quelle che saranno le novità legate al trono over che, anche quest'anno, ha registrato ottim i ascolti su Canale 5.

In questi giorni si è parlato di una possibile uscita di scena della dama Aurora dal cast del programma ma, a quanto pare non sarà così.

Aurora non esce di scena dal cast: retroscena Uomini e donne

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, la dama Aurora non sarebbe stata fatta fuori dal cast di Uomini e donne di settembre.

La sua assenza nel corso delle ultime registrazioni di questa edizione che si è appena conclusa, sarebbe dovuta a motivi personali, ma sarà ancora presente in studio nelle nuove puntate della prossima stagione.

Presente in studio anche Armando Incarnato: il cavaliere napoletano, che continua a tenere banco con le sue tormentate vicende sentimentali che non vanno mai a buon fine, sarà ancora uno dei volti della trasmissione di Maria De Filippi.

Con lui tornerà anche Riccardo Guarnieri, un altro volto storico della trasmissione di Canale 5, presente in studio da svariate edizioni.

Gemma confermata in studio: retroscena Uomini e donne cast settembre

E poi ancora, tra i nomi certi della nuova edizione di Uomini e donne in onda dal prossimo settembre, ci sarebbe quello di Gemma Galgani.

La dama torinese continuerà ad essere uno dei volti di punta del parterre del trono over, così come ha confermato in una delle sue ultime interviste, dove ha ammesso di essere pronta ad accogliere anche un possibile ritorno in studio del suo ex storico Giorgio Manetti.

Un ritorno che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, sarebbe sicuramente un "colpaccio" per la trasmissione del pomeriggio di Canale 5, complice la grande curiosità che si verrebbe a creare per la reunion di questa amata coppia.