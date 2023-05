Anche ora che le registrazioni di U&D sono ferme per l'estate, i protagonisti del cast continuano a regalare spunti di discussione ai fan e agli appassionati di gossip. Il 25 maggio, ad esempio, Riccardo ha pubblicato una frase pungente su Instagram e, secondo una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano, sarebbe rivolta alla ex Ida e al suo attuale compagno Alessandro. Il pugliese ha paragonato gli invidiosi ai rospi, un animale che la coppia usa da mesi come simbolo del sentimento che li unisce.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nell'attesa di scoprire cosa accadrà nelle puntate di settembre dei troni Classico e Over, i fan sono concentrati sulle mosse social che alcuni protagonisti del cast stanno facendo da quando si sono interrotte le riprese agli Elios.

Giovedì 25 maggio, ad esempio, Riccardo Guarnieri ha condiviso su Instagram una riflessione che secondo molti potrebbe essere una frecciatina neppure troppo velata alla sua ex e al suo attuale fidanzato.

"Le persone invidiose sono come i rospi: hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Non si rendono conto che vivono nel fango", è questo il pungente pensiero che il cavaliere del dating-show ha pubblicato sul suo profilo alcune ore fa catturando l'attenzione dei curiosi.

Le parole di chi guarda U&D

Questa Instagram Stories di Riccardo ha dato il via ad una serie di chiacchiere, tant'è che Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio che potrebbe svelare i veri destinatari di quel post in questione.

"Una persona vicina a lui mi ha confermato che questo screen a quei due che usano il simbolo della rana", si legge nella segnalazione che l'influencer napoletana ha condiviso sul suo account nel pomeriggio del 25 maggio.

I due ai quali si fa riferimento in questa circostanza, sono Ida Platano e Alessandro Vicinanza: da quando si sono scelti all'interno degli studi di U&D (proprio ieri è stata trasmessa in tv la replica della puntata in cui hanno lasciato insieme il programma), la parrucchiera e l'imprenditore si scambiando dediche social utilizzando proprio l'emoticon della rana.

Qualche mese fa, mentre si trovavano a Miami per il loro primo viaggio da fidanzati, la dama e il cavaliere del Trono Over si sono tatuati questo stesso animale sul polso, l'ennesimo gesto per ribadire il forte sentimento che provano l'uno per l'altro.

Attesa per il ritorno di U&D

Qualora quella odierna fosse realmente una frecciatina alla coppia Ida-Alessandro, non sarebbe di certo la prima volta che Riccardo si lascia andare a "manifestazioni" social di questo genere.

Qualche tempo fa, infatti, il pugliese ha avuto un vivace botta e risposta a distanza con Vicinanza dopo un'intervista nella quale aveva paragonato la sua storia con Platano a quella che quest'ultima sta vivendo col napoletano.

A dispetto delle chiacchiere che li vogliono spesso in crisi, la dama e il cavaliere continuano a mostrarsi felici ed innamorati su Instagram: è da quasi 7 mesi che la protagonista del Trono Over si è legata all'imprenditore salernitano e, stando a quello che entrambi hanno dichiarato, presto potrebbero accorciare la distanza che li divide andando a vivere insieme.

Per quanto riguarda l'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne e i suoi protagonisti, si vocifera che non dovrebbero esserci grossi cambiamenti: i "veterani" del cast andrebbero tutti verso la riconferma (quindi anche Riccardo, Gemma, Roberta e Armando), mentre le new entry del parterre potrebbero avere un'età media di circa 50 anni (inferiore rispetto a quella dei personaggi delle ultime stagioni).