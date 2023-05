Manca ancora un bel po' all'inizio della nuova edizione di U&D, ma in rete circolano già tantissime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere al rientro dalla lunga pausa estiva. I primi rumos, ad esempio, sostengono che Maria De Filippi starebbe pensando all'eventualità di separare le due versioni del suo dating-show: visto l'affetto che il pubblico ha dimostrato per i tronisti di quest'anno, a settembre potrebbero alternarsi con i senior nelle registrazioni settimanali.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Quella del possibile ritorno a U&D di Ida Platano nel ruolo di consigliera, non è l'unica indiscrezione che sta impazzando in rete in questi giorni.

Le puntate del dating-show che saranno trasmesse in tv da metà settembre, infatti, potrebbero essere diverse da quelle alle quali il pubblico è stato abituato negli ultimi anni.

L'edizione 2023/2024, secondo alcune voci, potrebbe iniziare con un colpo di scena che riguarda il meccanismo del format: dopo circa 4 stagioni in cui hanno "convissuto" in studio, i protagonisti dei troni Classico e Over potrebbero essere separati.

Un rumor che alcuni siti riportano il 23 maggio, dunque, sostiene che la presentatrice De Filippi starebbe seriamente pensando alla possibilità di dedicare registrazioni differenti alle due versioni della sua storica trasmissione.

Rinnovamento nel parterre di U&D

Il pensiero di dedicare un'intera puntata ai ragazzi del Trono Classico, sarebbe nato negli addetti ai lavori dopo aver visto il discreto successo che hanno ottenuto i percorsi dei tronisti Federico Nicotera, Lavinia Mauro e Nicole Santinelli.

Se ai casting dovessero presentarsi personaggi con caratteri forti, dunque, gli autori di U&D non escludono una significativa modifica nel meccanismo delle registrazioni che da qualche anno a questa parte sono state incentrate sia sui giovani che sui senior del cast.

Al momento, però, questo rimane un Gossip che non può essere confermato: manca ancora tanto alla riapertura degli studi Elios, quindi la redazione ha tempo per decidere se confermare il regolamento delle ultime edizioni oppure se tornare alle origini (quando le dame e i cavalieri non condividevano le riprese con tronisti e corteggiatori).

Chi potrebbe lasciare U&D

Qualche novità dovrebbe essere apportata anche alle fasce d'età nelle quali dovranno rientrare i protagonisti del cast: per quanto riguarda i personaggi del Trono Classico 2023/2024, ad esempio, si dice che saranno scelti solo quelli da 30 anni in su (fino ad un massimo di 40 circa).

Dame e cavalieri del parterre della nuova edizione di Uomini e Donne, invece, dovrebbero avere un'età media inferiore rispetto a quella delle ultime stagioni: le new entry, in particolare, potrebbero essere tutti 50enni alla ricerca dell'anima gemella (anche perché i loro racconti appassionerebbero di più il pubblico rispetto a quelli dei senior).

Le indiscrezioni web, però, parlano anche di possibili ritorni nel Trono Over, come quelli di Giorgio Manetti e Barbara De Santi: i due sarebbero ancora single e dopo l'estate potrebbero rientrare nel cast fisso della trasmissione che li ha lanciati in tv alcuni anni fa.

Per quanto riguarda i "veterani" che non hanno ancora trovato l'amore, pare che quasi tutti andrebbero verso la riconferma: Gemma Galgani, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri sarebbero già certi di tornare dopo le vacanze, mentre Roberta Di Padua potrebbe lasciare, viste le voci che sono circolate ultimamente su una sua presunta frequentazione con Andrea Foriglio, il giovane che Nicole Santinelli non ha scelto.