Nelle nuove puntate di Un posto al sole ci saranno tante novità e svolte che riguardano Lara e Tommaso. A movimentare le acque sarà Ida, la vera mamma del piccolo Tommy, che arriverà a Napoli con l'intenzione di riprendersi il suo bambino, che fu costretta a dar via per problemi economici.

Martinelli tremerà alla sola idea di poter perdere ciò che ha faticosamente raggiunto, una famiglia basata sulle bugie e sulle illusioni.

Dal canto suo, Roberto, stanco della lontananza di Marina, finirà con il cedere alle lusinghiere promesse di Lara, senza sapere in quale trappola assurda sia finito.

Tuttavia, la verità sta per venire a galla, con tutte le inevitabili conseguenze che porterà.

Un posto al sole, Ida vuole riprendersi Tommy

Lara è trasalita quando ha ricevuto la telefonata di Ida, che ha scambiato per un'operatrice telefonica pronta a farle l'ennesima offerta. No, la verità le è piombata addosso come un filmine a ciel sereno: all'altro capo del telefono c'era la vera mamma di Tommaso.

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 22 maggio, Ida sarà tormentata dai sensi di colpa nei confronti di Tommy, il figlio che fu costretta a cedere in cambio di soldi per una grave difficoltà economica che la affligge.

Ida deciderà di raggiungere Napoli molto presto, con l'obiettivo di convincere Lara a ridargli il suo piccolino, ma senza avere la minima idea del pericolo che corre.

Lara pronta a sbarazzarsi di Ida nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole svelano che Lara cercherà in tutti i modi di tenere a bada Ida, ora che è riuscita ad avvicinare Roberto con le sue lusinghe.

In un primo momento sembrerà riuscirci, ma la madre di Tommaso non vorrà commettere lo stesso errore e così cambierà idea, tornando alla carica per ricongiungersi al figlio.

Martinelli sarà disposta a tutto e non si esclude che possa arrivare a fare del male alla povera Ida, pur di non perdere l'unico gancio che la può tenere legata a Ferri.

Roberto scopre la verità su Tommy in Un posto al sole?

Lara vedrà le sue certezze crollare dopo l'arrivo di Ida a Napoli e sarà difficile per lei mantenere i nervi saldi.

Questa ingombrante presenza metterà in serio pericolo il suo segreto sulla finta gravidanza e sulla reale paternità di Tommaso.

Non escludiamo che Ida possa giocare l'asso nella manica rivelando a Roberto tutta la verità sulle origini di Tommaso. Sarà interessante vedere la reazione di Ferri, che non sarà di certo all'acqua di rose. Non solo dovrà fare i conti con la tristezza di non essere il padre di Tommy, ma anche con la rabbia verso Lara, l'artefice di questa assurda e inaccettabile macchinazione.