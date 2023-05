Questo venerdì 19 maggio il magazine di Uomini e donne ha pubblicato una nuova intervista di Roberta Di Padua, l'ultima prima della pausa estiva della trasmissione.

La dama è stata interpellata su svariati argomenti, come il cambiamento che ha avuto Riccardo e il sentimento che prova attualmente per Alessandro Vicinanza. In merito al possibile incontro futuro con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole, la protagonista del Trono Over ha fatto sapere che accetterebbe, ma solo se fosse lui a fare il primo passo.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo che Andrea Foriglio ha aperto a una conoscenza con lei lontano dagli studi di U&D, Roberta ha deciso di dire la sua in un'intervista che è stata pubblicata il 19 maggio.

I giornalisti hanno chiesto a Di Padua cosa pensa del "mai dire mai" che l'ex corteggiatore di Nicole ha usato di recente per commentare un loro probabile faccia a faccia davanti ad un caffè, e lei ha detto: "Io non lo cercherei perché una possibilità gliel'ho già data e non l'ha colta".

La romana ha fatto riferimento alle diverse volte in cui ha chiesto al giovane di incontrarsi per un'esterna nonostante fosse in studio per la tronista Santinelli; in ognuna di queste occasioni, però, la dama ha sempre ricevuto un "due di picche".

L'assist al giovane protagonista di U&D

Sempre al magazine del dating-show, però, Roberta ha confessato che non chiude definitivamente le porte ad Andrea: "Se mi cercasse, una chance gliela darei perché mi piacciono gli uomini che mi tengono sul filo del rasoio".

"E poi amo rischiare", ha aggiunto la dama del Trono Over sempre in merito ad una conoscenza futura con il ragazzo che Nicole ha rifiutato il giorno della scelta un po' a sorpresa.

Di Padua ha anche ricordato di essersi esposta molto per Foriglio, come quella volta che gli ha chiesto il numero di telefono davanti a tutti pur sapendo che era interessato a un'altra e che tra loro c'è una certa differenza d'età.

La protagonista della versione senior di U&D, dunque, ha fatto un "assist" al giovane, dicendo che potranno prendere un caffè insieme solo se a proporlo sarà lui.

Le critiche al cavaliere di U&D

Un altro passaggio interessante dell'intervista che è stata pubblicata in queste ore, è quello in cui Roberta ha criticato un suo ex con il quale sembrava essere tornato il sereno negli ultimi mesi.

Quando le è stato chiesto di esprimere un parere su Riccardo e su come ha concluso l'edizione 2022/2023 del dating-show, la dama ha risposto: "Quello che ho visto in studio nell'ultimo periodo, fatico a riconoscerlo".

"Si sta dando molto da fare, ma è poco selettivo. Lo vedo famelico di frequentazioni e gli uomini così non mi piacciono, io devo sentirmi sempre unica", ha detto ancora la protagonista della trasmissione di Canale 5.

Di Padua, dunque, non ha apprezzato il cambio di atteggiamento che Guarnieri avrebbe avuto da quando Ida ha lasciato il format in coppia con Alessandro Vicinanza: nei mesi scorsi, infatti, il pugliese ha avuto solo conoscenze brevi e "leggere", non riuscendo a legarsi neppure ad una delle tante signore con le quali è uscito a cena.

Un parere che Roberta pare aver espresso velatamente, è che il cavaliere potrebbe non aver ancora voltato pagina nonostante la relazione con Platano sia finita da anni.

A supporto di questa tesi, ci sarebbe un gesto che l'uomo ha fatto sui social e che nessuno si aspettava: Riccardo di U&D ha messo "like" a un video Instagram sulla storia che ha vissuto con Ida, una specie di riassunto dei momenti più belli e travagliati che la coppia ha dovuto affrontare prima di separarsi definitivamente un paio d'anni fa.