Continua l'appuntamento con Un passo dal cielo, fiction di Rai Uno con Giusy Buscemi protagonista. Giunta alla settima stagione, la fiction suscita non poco interesse nel pubblico a casa. Ultimo imperdibile appuntamento previsto per lunedì 8 maggio in prima serata su Rai Uno. La fiction, andata in onda sempre di giovedì, ha cambiato giorno di programmazione, con un doppio appuntamento di domenica e lunedì per il finale di stagione anticipato. La penultima puntata si è chiusa con i sospetti di Manuela e Vincenzo su Nathan. Tuttavia, secondo le anticipazioni il giovane sarebbe estraneo ai fatti.

Per Paron, invece, arriverà finalmente la resa dei conti.

Un passo dal cielo 7, finale di stagione: il padre di Mirko nei guai

Nel corso della settima puntata di Un passo dal cielo, Vincenzo ha iniziato a sospettare dei comportamenti di Nathan. Il vicequestore Nappi ha esposto i suoi dubbi alla sorella, convincendola che il ragazzo potrebbe essere colpevole della morte di Roberta. Tuttavia Nathan si professa innocente, tanto da dichiarare di non conoscere nemmeno Roberta. Le anticipazioni della puntata conclusiva di Un passo dal cielo, prevista per l'8 maggio svelano novità riguardanti il personaggio di Paron, presentato fin dal primo episodio come un uomo ambiguo e senza troppa umanità. A quanto pare per il padre di Mirko arriverà finalmente il momento della resa dei conti.

Luciano, infatti, si troverà nei guai.

Ultima puntata di Un passo dal cielo: Manuela aiuta Adele e Nathan

Gli spoiler dell'ultima puntata di Un passo dal cielo, che andrà in onda lunedì 8 maggio, rivelano che Adele e Nathan si uniranno per cercare di allontanare Mirko dal padre. I due fratelli sono consapevoli dell'influenza nefasta che l'uomo esercita sul ragazzino.

Ad aiutarli in questa impresa ci sarà anche Manuela. La giovane ispettrice, infatti, farà in modo di convincere Mirko ad ascoltare la madre e lo zio. Al contempo la sorella di Vincenzo farà di tutto affinché la morte di Roberta non rimanga impunita. L'obiettivo della giovane è di dare giustizia a Gregorio. Riguardo a quest'ultimo, tuttavia, emergeranno delle novità riguardo la sua paternità.

Il piccolo Andrea, infatti, potrebbe non essere suo figlio.

Un passo dal cielo, spoiler 8 maggio: Vincenzo prende una decisione sul suo rapporto con Carolina

Dunque si prevede un finale di stagione ricco di suspence, in cui i fratelli Nappi cercheranno in ogni modo di concludere le indagini. Vincenzo, tuttavia, si renderà conto di dover affrontare anche i problemi della sua vita privata. Il vicequestore correrà ai ripari per salvare il suo rapporto con Carolina. Quest'ultima, però, gli comunicherà la sua intenzione di partire per la Germania. A quel punto Nappi prenderà una decisione importante che, però, non viene svelata.