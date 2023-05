Prosegue la messa in onda di Un passo dal cielo, la fiction di Rai 1 con protagonista Giusy Buscemi. La settima stagione si sta avviando verso la fase finale. Difatti domenica 7 e lunedì 8 maggio andranno in onda le ultime due puntate. Cambio di programmazione per la fiction che solitamente va in onda di giovedì.

Le anticipazioni della puntata prevista per domenica 7 maggio preannunciano non pochi colpi di scena. A quanto pare emergeranno non poche ombre sul conto di Nathan.

Un passo dal cielo, anticipazioni 7 maggio: Nappi sospetta di Sartor

Nel corso di questa settima stagione di Un passo dal cielo il personaggio di Nathan Sartor ha avuto una certa rilevanza.

Il giovane è esperto dei boschi proprio perchè ha vissuto a lungo isolato dal mondo esterno e la sua conoscenza del territorio è tornata molto utile alla polizia. Difatti sia Manuela che Vincenzo hanno spesso tirato in ballo il giovane per farsi aiutare nelle indagini.

Tuttavia Nathan sembrerebbe nascondere un segreto, che verrà a galla nel corso della settima puntata del 7 maggio. Sartor, infatti, potrebbe essere in qualche modo coinvolto nella misteriosa morte di Roberta. Vincenzo noterà qualcosa di sospetto nei comportamenti di Nathan e inizierà a non fidarsi più di lui. Tuttavia resta da capire se il fratello di Adele possa realmente essere coinvolto nell'omicidio di Roberta o si tratti solo di una serie di coincidenze.

Episodio del 7/5: i Nappi indagheranno sulla morte di un uomo

Stando alle anticipazioni della puntata di Un passo dal cielo del 7 maggio ci sarà spazio anche per nuove indagini.

Difatti anche la settima stagione avrà come argomento principale la risoluzione di un caso. Il guardiano di un albergo verrà ritrovato morto. Grazie alle indagini di Manuela e Vincenzo emergeranno delle novità che porteranno a sospettare della figlia della vittima.

Spoiler settima puntata: Carolina e Vincenzo in crisi

Nel corso della settima puntata di Un passo dal cielo sarà dato spazio anche alle vicende personali dei vari personaggi. In primis si parlerà della crisi fra Carolina e Vincenzo. Quest'ultimo farà non poca fatica ad accettare il fatto che la sua fidanzata lo abbia tradito.

Tuttavia potrà contare sul supporto di Eva, la madre di sua figlia. La donna gli stara à molto vicino, facendo ipotizzare un eventuale ritorno di fiamma.

Manuela, invece, dovrà provare a riconquistare la fiducia di Gregorio. In arrivo una notizia sconvolgente per Huber. La figlia, infatti, gli comunicherà di essere incinta. Il poliziotto non prenderà affatto bene la notizia, chiedendosi chi possa essere il padre del nascituro.