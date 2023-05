Un posto al sole non andrà in onda venerdì 2 giugno per lasciare spazio al Golden Gala di Atletica leggera. Le anticipazioni delle puntate dal 29 maggio al 1° giugno, rivelano che Lara incontrerà Ida faccia a faccia. Martinelli farà di tutto per convincere la donna a mantenere il segreto sulla sua identità, tuttavia la giovane sembrerà decisa a riprendersi suo figlio.

Dopo aver subito l'ennesima delusione da parte di Niko, Manuela resterà molto colpita dal fascino e dall'avvenenza di Costabile Altieri.

Un posto al sole, puntate dal 29 maggio al 1° giugno: Lara vuole mantenere il segreto

Proprio quando Lara (Chiara Conti) sarà a un passo dalla realizzazione dei suoi sogni, a Palazzo Palladini si presenterà Ida (Marta Anna Borucinska) la vera madre di Tommaso. A questo punto Martinelli farà di tutto per gestire la situazione senza fare insospettire Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Le anticipazioni non chiariscono in che modo Lara riesca a tenere a bada la ragazza, ma confermano che farà tutto il possibile per mantenere il segreto.

Ida Kolavenko rivuole indietro il suo bambino

Lara cercherà di convincere Ida a rinunciare a Tommy e a tornare in Polonia. La giovane però sembrerà intenzionata a riprendersi suo figlio.

Attenzione: perché a un certo punto le due donne avranno un battibecco dinanzi a Roberto, che rischierà di far venire alla luce la verità.

Ora che c'è la conferma dell'arrivo di Ida resta da capire in che modo Lara la presenterà agli altri e che strategia userà per convincerla a partire. Resta inoltre un ulteriore interrogativo in merito alle intenzioni della giovane polacca: Ida è davvero pentita di aver dato via Tommy o cerca solo altri soldi?

Qualunque sia la risposta, tale storyline promette ancora numerosi colpi di scena.

Un posto al sole, trame 29 maggio-1 giugno: Manuela attratta da Costabile Altieri

Manuela (Gina Amarante) si illuderà del fatto che tra lei e Niko (Luca Turco) possa rinascere un sentimento, tuttavia la ragazza si troverà a dover fare i conti con l'ennesima delusione sentimentale.

Affranta e amareggiata per quanto appena accaduto, quest'ultima farà però un incontro molto piacevole.

Le anticipazioni rivelano finalmente il nome del misterioso uomo con cui la gemella avrà un flirt. Si tratta di Costabile Altieri (Antonio Fiore), apparso finora solo in rare occasioni. A quanto pare Manuela resterà molto affascinata dal fratello minore della famiglia Altieri, tuttavia non se la sentirà ancora a lasciarsi andare a una nuova relazione. Come reagirà Niko dinanzi alla comparsa di un rivale così avvenente?