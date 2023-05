Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Va ricordato che, in via eccezionale, il 2 e il 9 giugno il daily drama partenopeo non andrà in onda per lasciare spazio all'atletica, ma l'episodio sarà trasmesso il giovedì precedente con un imperdibile doppio appuntamento.

Nei giorni scorsi Debora Mattiello ha postato sul suo profilo Instagram una foto che conferma il ritorno del suo personaggio. Nelle prossime puntate si rivedrà quindi la dottoressa Picone. Per chi non lo ricordasse, si tratta della ginecologa che ha seguito Lara durante la sua gravidanza.

Questo rientro, unito all'arrivo di Ida, conferma che il piano di Lara è destinato a fallire, anche se tutto ciò potrebbe non avvenire in tempi brevissimi.

Un posto al sole, trame luglio: torna Debora Mattiello

Debora Mattiello, che in Upas interpreta la dottoressa Picone, ha postato un immagine che conferma il suo ritorno negli episodi 6.246 e 6.247. Questo significa che prima di rivederla ci sarà da aspettare almeno fino a luglio, a conferma che questa storyline andrà avanti ancora a lungo.

L'attrice, ovviamente, non ha svelato nessun dettaglio inerente alla trama che la vedrà protagonista, ma gli spettatori sanno bene che il suo personaggio risulta strettamente legato a Lara (Chiara Conti).

La dottoressa risulta infatti essere a conoscenza del terribile segreto di quest'ultima, pur senza minimamente immaginare di cosa sia stata capace la donna.

Il segreto di Lara è a rischio

La ginecologa ha seguito Lara durante la gravidanza e sa che la donna ha perso il bambino. Va detto che la dottoressa non ha alcun interesse a svelare dettagli sulla sua paziente, senza considerare il segreto deontologico.

A questo va aggiunto che risulterebbe poco credibile una storia di ricatti, ciò però non esclude che la verità possa saltare fuori in modo accidentale.

La dottoressa Picone potrebbe incrociare Lara e il bambino in una banale visita di controllo. Inoltre, dettaglio non da poco, la ginecologa lavora nello stesso ospedale di Ornella, Rossella e di Luca De Santis, il che rende la posizione di Lara ancora più scomoda.

Un posto al sole: Ida arriva a Palazzo Palladini

In attesa di scoprire cosa accadrà tra Lara e la dottoressa Picone, nelle prossime puntate l'attenzione si sposterà sull'arrivo a Napoli di Ida Kolavenko (Marta Anna Borucinska). La vera madre di Tommy tornerà a Napoli e si presenterà a Palazzo Palladini per riprendersi suo figlio.

Con grande prontezza di spirito Lara riuscirà a fermarla facendola passare per una ragazza in cerca di lavoro. Superato il pericolo imminente, Martinelli inizierà però a pensare a una strategia per disfarsi della "pericolosa ragazza" una volta per tutte.