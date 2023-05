Paolo Noise ha parlato come sempre in collegamento da Miami a Lo Zoo di 105. Tra i vari argomenti affrontati dall'ex concorrente de L'Isola dei Famosi, c'è stata anche una confidenza su Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone riportata da Leoni: pare che la coppia abbia avuto un rapporto intimo al chiaro di luna, mentre tutti gli altri concorrenti stavano dormendo.

Le dichiarazioni di Noise

Paolo Noise durante la puntata de Lo Zoo di 105 ha rivelato che a L'Isola dei Famosi, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno avuto degli atteggiamenti intimi: "Alle 3 del pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano (...) Si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo".

Secondo l'ex concorrente, la coppia sarebbe stata pizzicata anche da Christopher Leoni che si sarebbe svegliato presto e nel vedere cosa stava accadendo sarebbe tornato dagli altri naufraghi, ma in quel frangente avrebbe visto tutto.

A quanto pare Noise sarebbe a conoscenza anche di alcuni dettagli, ma per non ledere la privacy di Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone avrebbe preferito non entrare nel merito.

Simone e Alessandro criticati per essersi baciati davanti le telecamere

Di recente, lo stesso Simone Antolini in un'intervista ha rivelato di avere avuto un rapporto intimo con il fidanzato Alessandro Cecchi Paone. Dal racconto dell'ex naufrago è emerso che i due erano incuriositi dal fatto di lasciarsi andare al chiaro di luna: per entrambi si sarebbe trattata di un'esperienza mai vissuta.

Tuttavia, la coppia si era già lasciata andare con diversi baci anche davanti alle telecamere: i due hanno si sono scambiati un lungo baci, dopo essere stati salvati dal pubblico in un televoto "difficile". Tale bacio è stato criticato duramente da Giacomo Urtis: secondo lui, si sarebbe trattato di un bacio a favore di telecamere e per nulla passionale.

Al tempo stesso, il chirurgo estetico ha ribadito di essere favorevole a ogni forma d'amore.

Paolo Noise rivela i motivi del suo ritiro

Nella trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105, Paolo Noise ha rivelato anche i motivi del ritiro da L'Isola dei Famosi: "In breve ho avuto un picco pressorio molto importante - 160 su 110 - dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato".

Nel momento in cui ha avuto il malore, il medico si trovava a 40 minuti di barca e sull'isola era in atto un temporale.

L'ex naufrago non ha nascosto di essere stato molto male, tanto che anche il suo amico Marco Mazzoli si è spaventato. Al ritorno in Italia, Noise dovrà fare dei nuovi accertamenti medici e dovrà cambiare alcune abitudini del suo stile di vita: "Da adesso in poi dovranno cambiare molte cose".