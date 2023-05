Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 fino a venerdì 19 maggio 2023 sono ricche di colpi di scena.

Franco Boschi, dopo la cessione del garage, sarà pronto a ricominciare una nuova vita con sua moglie e sua figlia, ma lontano da Napoli. Giulia apprenderà della partenza dei suoi cari, però la sua testa sarà impegnata a causa della minaccia che subirà dal clan del fratellastro di Rosa, Eduardo Sabbiese. Lara, invece, dopo essersi insediata a casa Ferri, cercherà di circuire sempre di più Roberto. Tutto sembrerà filare liscio fino a quando non spunterà una misteriosa donna che potrebbe mettere nei guai Martinelli.

Anticipazioni Upas fino al 19 maggio 2023: Lara preoccupata

Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole rivelano che, dopo la partenza per Londra di Marina in seguito alla brusca litigata che c’è stata tra lei e il marito, Roberto si mostrerà sempre più insofferente. Approfittando del clima venutosi a creare e della lontananza di Marina, Lara non si lascerà sfuggire l’occasione per cercare di riprendersi Roberto. Sempre più convinta di avercela fatta ad insinuarsi nel cuore dell’uomo che ama, e proprio quando le cose sembreranno procedere serenamente, ecco che spunterà una misteriosa donna che potrebbe smascherarla.

Un posto al sole: a Napoli arriva la vera mamma di Tommy

Infatti, mentre in casa Ferri si respirerà un’aria di vera famiglia, una telefonata misteriosa rischierà di mandare in frantumi tutti i piani di Lara.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, assisteremo all'entrata nelle trame della soap di un nuovo personaggio, Ida Kolavenko, interpretato da Marta Anna Borucinska. Sarà così che i telespettatori conosceranno la madre biologica del piccolo Tommaso.

Upas: Franco, Angela e Bianca se ne vanno in Sicilia, Giulia è in pericolo di vita

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Franco sarà sempre più in difficoltà per come stanno andando le cose con Angela. Fortunatamente la situazione tra i coniugi si ristabilirà e i due torneranno a mostrarsi uniti come non mai, al punto da prendere in considerazione una nuova vita lavorativa lontano dalla capitale campana.

Sarà così che Franco, Angela e Bianca partiranno per la Sicilia. Per loro, però, non si tratta di un addio alla soap, ma soltanto di una pausa. Sarà così che l'ex moglie di Renato, con sua figlia in partenza, si ritroverà a dover affrontare un grave pericolo. Giulia, infatti, subirà le minacce del clan di Eduardo.

Mariella e Salvatore non fanno pace: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Stressata per la minaccia subita dal fratello di Rosa, Giulia verrà anche a sapere dell’imminente partenza di Angela, Franco e Bianca per la Sicilia. Tra Mariella e Salvatore, invece, l’amicizia inizierà a vacillare sempre di più, ma Guido e Castrese faranno di tutto per spingerli a fare pace, seppur lo strappo venutosi a creare sembrerà troppo grande per essere ricucito.