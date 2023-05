L'appuntamento con Un posto al sole è confermato su Rai 3 dall'8 al 12 maggio 2023 in prima visione assoluta con puntate inedite che si preannunciano dense di colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Lara, la quale approfittando dell'assenza di Marina, continuerà a portare avanti il suo piano per avvicinarsi sempre più a Roberto Ferri e far breccia nel suo cuore.

Intanto Franco e Angela si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti, mentre Michele sarà protagonista di una serie di incomprensioni con Filippo.

Lara vuole incastrare Roberto: anticipazioni Un posto al sole 8-12 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana dall'8 al 12 maggio 2023, rivelano che Lara coglierà la palla al balzo dopo l'assenza di Marina in città e tenterà in tutti i modi di incastrare Roberto Ferri. La donna questa volta si presenterà a Palazzo Palladini assieme al piccolo Tommaso, con lo scopo di passare del tempo tutti e tre assieme, proprio come se fossero una famiglia a tutti gli effetti.

In questo modo, infatti, la perfida e astuta Lara spera di poter far breccia di nuovo nel cuore di Roberto e avvicinarsi il più possibile a lui.

Riuscirà la donna nel suo intento? Roberto, in assenza della sua amata Marina, cederà alla trappola della sua ex compagna che, nel frattempo, continua a ingannarlo sul piccolo Tommaso?

Ciò sarà chiarito nel corso dei prossimi episodi.

Franco in crisi con Angela: anticipazioni Un posto al sole 8-12 maggio

Inoltre, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 12 maggio 2023, rivelano che Franco sarà sempre più in crisi e non riuscirà a trovare un nuovo punto di contatto con Angela.

La situazione tra i due coniugi apparirà sempre più preoccupante: la crisi che li ha colpito sembra non placarsi e, come se non bastasse, Angela e Franco quasi non si renderanno conto del momento difficile che sta vivendo anche la piccola Bianca.

La bambina, però, potrà contare sul sostegno e il supporto di sua nonna: sarà Giulia a starle vicino in questo momento così delicato e difficile della sua vita.

Michele furioso con Filippo: anticipazioni Un posto al sole al 12 maggio

Occhi puntati anche su Michele: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dall'8 al 12 maggio 2023, rivelano che Filippo comunicherà al giornalista alcune novità per la radio.

Filippo, infatti, vorrebbe puntare su una linea editoriale più "morbida" dove a farla da padrone sia anche l'intrattenimento. Una scelta che non verrà condivisa da Michele, il quale finirà per trovarsi in rotta di collisione con il suo "capo": la tensione tra i due sarà evidente. Tuttavia, sarà Silvia a prendere in mano le redini della situazione e riuscirà a far ragionare il suo ex.