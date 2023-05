Lo speciale di Amici che è andato in onda l'8 maggio ha regalato vari spunti di discussione al pubblico. Dopo aver visto i festeggiamenti che gli allievi hanno fatto dopo essere approdati alla finalissima, i telespettatori sono stati aggiornati su quello che è successo nella scuola di recente. Una delle cose che ha spiazzato i fan, sono state le parole "al miele" che la maestra Alessandro Celentano ha usato per complimentarsi con il ballerino per la crescita che ha fatto nell'ultimo anno.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

La finale di ballo di Amici 22 è tra Mattia e Isobel: uno dei due allievi, infatti, domenica 14 maggio alzerà la coppa e diventerà il miglior rappresentante di categoria di quest'edizione.

Nell'attesa di scoprire il verdetto del pubblico (il vincitore sarà eletto con una doppia votazione, metà televoto e metà giuria), i finalisti si sono raccontati in un'intervista doppia che ha divertito e commosso i telespettatori.

Se i ragazzi in gara non si sono sbilanciati su come andrà a finire, i professori hanno fatto i nomi di chi vorrebbero vedere sul gradino più alto del podio tra meno di una settimana.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini si sono esposti a favore di Angelina (anche perché il primo è rimasto senza allievi dopo l'eliminazione di Aaron), Arisa ha optato per il suo "pupillo" Wax, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per Isobel, e Raimondo Todaro per Mattia.

I complimenti della docente di Amici

Dopo aver elogiato Isobel, però, la maestra Celentano si è lasciata andare a parole inaspettate sul "rivale" della sua allieva.

Quando le è stato chiesto cosa pensa di Mattia e del percorso che ha fatto nella scuola da settembre ad oggi, la professoressa di danza classica ha detto: "Lui mi è sempre piaciuto, innanzitutto come persona perché è puro e genuino".

"Ha tanta qualità e sono sicura che farà una bella carriera. Sono contenta del lavoro che abbiamo fatto", ha dichiarato Alessandra nel corso dello speciale di Amici dell'8 maggio.

Se durante il serale ha punzecchiato Zenzola proponendogli "guanti di sfida" difficili e un po' proibitivi, a pochi giorni dalla finale la docente di ballo ha deciso di dire quello che ha sempre pensato dell'alunno di Todaro, un ottimo rappresentante del genere latinoamericano e candidato alla vittoria assieme alla collega Isobel.

I gossip sui ragazzi di Amici

Se secondo i pronostici è Isobel la favorita alla vittoria della categoria ballo, molti spettatori non escludono che il televoto potrebbe cambiare tutto: Mattia, infatti, può contare su un altissimo numero di fan e potrebbe superare la compagna di classe nel corso della diretta di domenica 14 maggio.

Del finalista di Amici si parla anche per quello che ha detto la madre sul suo rapporto con Maddalena: intervista da un settimanale, infatti, la signora Giulia ha dichiarato che il cuore del figlio batterebbe ancora per la ballerina con la quale ha fatto coppia all'inizio del percorso nella scuola.

Il Gossip, però, in questi giorni si sta occupando anche di altri due ragazzi ancora in gara: voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che tra Wax e Angelina ci sarebbe qualcosa di più di un'amicizia e che alla fine del programma il loro rapporto potrebbe evolversi.

"Dietro le quinte si dice che i due proveranno a frequentarsi dopo la finale, sono diventati inseparabili e spesso vengono visti appartarsi", ha raccontato Amedeo Venza sui social network. Questa "coppia" sta incuriosendo i fan, ma per ora la situazione è in stallo perché la cantante è ufficialmente legata ad un altro uomo.