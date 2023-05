Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano un'importante novità in merito a tre personaggi molto amati. A quanto pare infatti molto presto Angela, Franco e Bianca saluteranno gli spettatori. Va ribadito però che non si tratterà di un vero e proprio addio, ma bensì di una pausa che consentirà di dare spazio anche ad altri protagonisti.

Da quanto trapelato in questi giorni, la famiglia Boschi seguirà Angela in Sicilia, dove la donna dovrà recarsi per un'urgenza lavorativa.

Sarà dunque questo l'espediente narrativo che utilizzeranno gli sceneggiatori per fare uscire di scena i tre protagonisti. A seguire tutti i dettagli di questo "addio".

Un posto al sole: Franco perde il lavoro

Non è decisamente un buon periodo per Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo). I due si allontaneranno sempre di più, inoltre il garage dove l'uomo lavorava chiuderà e così Boschi si ritroverà, di colpo, anche senza lavoro. Ovviamente questa nuova situazione finirà per aumentare le tensioni tra i due, creando una spaccatura sempre più netta nella storica coppia.

Le anticipazioni rivelano che Franco e sua moglie si troveranno a un passo dalla separazione, tuttavia, a un certo punto, i due sembreranno ritrovarsi.

A quanto pare infatti la coppia riuscirà a ritrovare un po' della perduta armonia. Attenzione però perché proprio nel momento del riavvicinamento che Angela dovrà fare i conti con una novità che le metterà molta ansia.

Angela decide di partire per la Sicilia

Nelle puntate precedenti, Angela aveva ricevuto una proposta lavorativa che prevedeva un suo trasferimento in Sicilia.

La donna, in quel particolare momento credeva di essere incinta e aveva quindi rifiutato l'offerta, tuttavia pare proprio che non abbia mai rinunciato a quel progetto.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, la moglie di Franco riceverà infatti nuovamente la stessa proposta e stavolta però sembrerà decisamente propensa ad accettare.

Un posto al sole: la famiglia Boschi lascia Napoli

Le anticipazioni delle prossime puntate confermano che Angela accetterà la proposta lavorativa, ma il vero colpo di scena riguarderà la reazione di Franco Boschi. L'uomo infatti non solo accetterà che la moglie parta per la Sicilia, ma deciderà di seguirla assieme alla piccola Bianca (Sofia Piccirillo).

I tre protagonisti si prenderanno quindi una pausa, la cui entità non è stata ancora rivelata. In attesa di capire quanto durerà quest'addio, resta da capire se alla Terrazza resterà solo Giulia (Marina Tagliaferri) o se, quest'evento, fornirà l'espediente per inserire nuovi personaggi.