Nel giorno in cui sono iniziate le vacanze di Uomini e Donne, sono partiti i primi rumor sul cast che animerà la prossima edizione. Stando a quello che si vocifera in rete, dei "veterani" del Trono Over solo alcune dame non sarebbero certe della riconferma: si tratta di Aurora, Carla e Roberta.

Intoccabili sembrano essere Armando, Riccardo e Gemma, ma anche il ritorno di Elio sarebbe piuttosto quotato. Per quanto riguarda i tronisti giovani, si parla di qualche ex corteggiatore come Alessio Campoli e Alice Barisciani ma per ora sono solo ipotesi.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Venerdì 12 maggio è cominciata la lunga pausa estiva di Uomini e donne: per i prossimi quattro mesi, infatti, il pubblico dovrà fare a meno del dating-show e di tutti i suoi più amati protagonisti.

Tra i fan, però, c'è già che sta pensando ai cambiamenti che ci saranno nel cast della nuova edizione: voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che non tutti i "veterani" del Trono Over riprenderanno posto nel parterre a settembre.

Quelle maggiormente a rischio sembrano essere Aurora Tropea e Carla Belotti: le due dame non rientrerebbero più nei piani della redazione soprattutto dopo aver dato sfoggio di atteggiamenti particolarmente aggressivi nelle ultime puntate.

Anche Roberta Di Padua potrebbe lasciare il posto a qualche new entry: la romana ha avuto una sola frequentazione quest'anno (quella con Alessandro Vicinanza prima che scoppiasse l'amore con Ida Platano), dopodiché si è fatta notare solo per le liti con la tronista Nicole Santinelli.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Chi non dovrebbe avere problemi ad essere riconfermato nel parterre del Trono Over, è Armando Incarnato: il napoletano fa parte del cast di Uomini e Donne da più di 5 anni e, nonostante si sia reso spesso protagonista di scene sopra le righe e aggressive, è sempre rimasto al suo posto.

A settembre dovrebbe tornare anche Riccardo Guarnieri: il pugliese ha fatto un po' storcere il naso a Maria De Filippi nelle ultime puntate (soprattutto per come si è relazionato con Giusy), ma questo non metterebbe a rischio la sua permanenza nel dating-show.

Tra gli "intoccabili" figura anche Gemma Galgani: la torinese è un volto fisso del programma da più di 13 anni e dopo le vacanze dovrebbe riprendere posto tra le dame per cercare quell'anima gemella che insegue invano da tantissimo tempo.

Colpi di scena in arrivo a Uomini e Donne

Nel cast dell'edizione 2023/2024 del format di Maria De Filippi, però, potrebbero figurare anche due vecchie conoscenze molto amate dal pubblico.

Da qualche settimana a questa parte, ad esempio, si vocifera che a settembre potrebbe esserci la "reunion" tra Gemma e Giorgio Manetti in studio: il cavaliere ha fatto sapere che accetterebbe la proposta della redazione e si rimetterebbe in gioco a più di 5 anni di distanza dalla sua ultima apparizione nel Trono Over.

Nel parterre femminile, invece, potrebbe rientrare Barbara De Santi: la maestra veneta è stata una protagonista assoluta di Uomini e Donne in passato ma i telespettatori non l'hanno mai dimenticata e reclamano a gran voce il suo ritorno.

La dama non ha mai smesso di commentare la trasmissione sui social network, tant'è che sono quasi all'ordine del giorno le frecciatine che lancia agli ex colleghi su Instagram.

Al momento si esclude un ritorno di Ida Platano: la parrucchiera di Brescia è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza e, salvo colpi di scena durante l'estate, non ha più motivo di partecipare al dating-show che l'ha resa popolare e della quale è stata "regina" nelle ultime stagioni.