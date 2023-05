Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 22 al 26 maggio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Lara comincerà ad avere paura di perdere l'armonia appena ritrovata con Ferri a causa dell'arrivo di Ida decisa a riprendersi suo figlio. Giulia deciderà di affrontare da sola il fratello di Rosa e si esporrà ad una serie di pericoli. Per Guido e Mariella arriverà il momento di partire per la crociera, ma il clima familiare non sarà del tutto sereno.

Luca sarà pronto a prendere il posto di primario al San Filippo ma un imprevisto rimanderà ancora il suo esordio in corsia.

Le paure di Lara

Roberto Ferri sarà sempre più attento e premuroso nei confronti di Tommaso, che crede essere suo figlio, mentre per Lara arriveranno dei momenti piuttosto duri da affrontare. Martinelli, infatti, si ritroverà faccia a faccia con la madre naturale del bambino che, pentita di averlo venduto, si mostrerà decisa a riprendersi il suo bambino a qualsiasi costo. La tranquillità appena ritrovata con Roberto, grazie all'assenza di Marina, verrà scossa dall'arrivo di Ida a Napoli. Speranza dopo un lungo confronto con Mariella si renderà conto che Samuel sta per cadere tra le grinfie di Micaela e per questo motivo farà di tutto per riconquistare il suo uomo.

La ragazza, però, ignara della furbizia della Cirillo, finirà in un tranello architettato dalla sua rivale che la metterà in cattiva luce agli occhi di Samuel.

La determinazione di Giulia

Giulia Poggi, decisa a contrastare le minacce di Eduardo Sabbiese, deciderà di affrontarlo a modo suo in maniera agguerrita ma purtroppo la situazione rischierà davvero di diventare ancora più pericolosa per la sua incolumità.

Nonostante il pericolo a cui si è esposta, Poggi deciderà di affrontare Eduardo pubblicamente, sicura del fatto che sia stato proprio lui a picchiare Imma. In seguito, Samuel ammetterà di essere rimasto davvero molto male per la considerazione che la sua fidanzata ha di lui in ambito musicale. Il ragazzo, però, deciderà di tacere e di non affrontare l'argomento con Speranza.

L'esordio di Luca

Luca De Santis si preparerà a tornare a Napoli e a riprendere il suo posto in corsia all'ospedale San Filippo dopo tanti anni nelle vesti di primario. Il suo esordio però verrà rimandato a causa di un imprevisto. Franco e Angela, preoccupati per Giulia, chiederanno a Rosa di parlare con suo fratello e di rimetterlo in riga, ma la situazione apparirà già fuori controllo. Per Guido e Mariella si avvicinerà sempre di più il giorno della partenza per la crociera, ma il loro entusiasmo verrà frenato a causa dei loro compagni di viaggio: Bice e Massaro, imprevedibili combina guai. Lara, convinta di essersi liberata della madre di Tommaso ricomincerà a mettere in atto il suo piano per riconquistare Roberto, ma in realtà Ida non rinuncerà al suo bambino e si dichiarerà disposta a tutto pur di riprenderselo. Niko, invece, a causa delle gemelle Cirillo sarà costretto ad affrontare una nuova e spiacevole situazione con Alberto Palladini.