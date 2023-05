La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La presenza di Agnese Amato (Antonella Attili) a Milano, e di conseguenza al Paradiso delle signore, è minima in questa stagione, in quanto la donna nei primi episodi del settimo capitolo della soap parte per Londra a causa della delicata gravidanza della figlia Tina (Neva Leoni). Irrimediabilmente tale partenza fa in modo che la sarta e Armando Ferraris (Pietro Genuardi) vivano il loro amore a distanza, col capo magazziniere che riesce a colmare tale gap prendendosi delle ferie dal lavoro per raggiungere la sua amata in Gran Bretagna per qualche settimana.

Agnese, però, torna in città e decide di dimettersi dalla boutique per trasferirsi a Londra in pianta stabile, proponendo ad Armando di seguirla in tale cambio di vita. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Ferraris potrebbe non accettare la proposta di trasferimento di Agnese, magari reputandola troppo radicale. Se così fosse, considerando anche il malcontento espresso dall'uomo sul vivere una relazione a distanza, Armando potrebbe lasciare la signora Amato.

Agnese proporrà ad Armando di iniziare una nuova vita assieme a Londra

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, in merito all'episodio che andrà in onda su Rai 1 venerdì 5 maggio, raccontano che Armando opererà una scelta definitiva in merito al proprio futuro.

Al cospetto del capo magazziniere, difatti, è arrivata la proposta della compagna Agnese di trasferirsi assieme a Londra per iniziare una nuova vita. Anziché tornare a Milano per riprendere le redini della sartoria della boutique milanese, la signora Amato si licenzia inaspettatamente dal Paradiso.

Armando potrebbe lasciare Agnese perché stufo di vivere una storia a distanza

Tra le coppie più genuine del Paradiso c'è senz'altro quella tra Armando e Agnese, un amore che è riuscito a sopravvivere a diversi scossoni e anche all'ingombrante presenza di Giuseppe (Nicola Rignanese), ovvero il marito della sarta.

Tale bontà sentimentale, però, potrebbe avere un effetto deleterio sulla relazione tra Ferraris e Amato, specialmente se consideriamo le diverse occasioni nelle quali Armando ha manifestato, in primis a Salvatore (Emanuel Caserio), quanto soffrisse a stare lontano da Agnese.

Se da un lato il capo magazziniere avrebbe l'occasione di evitare di continuare a vivere una storia a distanza, cioè trasferendosi in Gran Bretagna assieme alla compagna, dall'altro lato potrebbe pensare che una scelta così estrema gli farebbe perdere la vicinanza degli amici, dei colleghi e del lavoro che tanto ama.

A fronte di ciò, Armando potrebbe lasciare Agnese perché stufo di vivere una storia a distanza.