A Un posto al sole Marina e Roberto continueranno ad essere protagonisti anche nella settimana dall'8 al 12 maggio. Dopo aver ascoltato la registrazione di una conversazione tra suo marito e Lara, la signora Giordano andrà su tutte le furie, tanto che deciderà di lasciare Palazzo Palladini. Lara ne approfitterà presentandosi da Roberto con Tommaso. I problemi non mancheranno neanche a casa Boschi, con Angela e Franco distanti e così presi dai loro problemi da non accorgersi delle esigenze di Bianca. Infine, Alberto insisterà con Clara e deciderà di lasciarle la casa.

Trame Un posto al sole: Lara decisa a riconquistare Roberto

Le trame di Un posto al sole dall'8 al 12 maggio raccontano che dopo aver messo di nascosto nella tasca di Roberto un registratore, Marina ascolterà una conversazione tra lui e Lara. Le parole di Ferri faranno infuriare la signora Giordano che, dopo un aspro scontro con Roberto, deciderà di lasciare Palazzo Palladini. L'occasione per Lara sarà ghiotta e la donna non perderà tempo, presentandosi a casa Ferri con il piccolo Tommaso. La signora Martinelli sarà decisa a riconquistare Roberto e l'assenza Marina faciliterà le cose.

Spoiler settimana 8-12 maggio: Giulia aiuterà Bianca

Le puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 maggio si concentreranno anche su casa Boschi.

Angela e Franco, infatti, non riusciranno a trovare un punto d'incontro e i litigi tra i coniugi saranno sempre più frequenti. I genitori di Bianca saranno così presi dalle loro discussioni da non accorgersi che alla loro figlia sta succedendo qualcosa di molto importante. Per Bianca, infatti, arriverà una tappa memorabile per la vita di ogni ragazza.

Ad occuparsi di Bianca sarà Giulia che le starà accanto e la assisterà rimediando alle distrazioni dei genitori.

Micaela si assumerà le sue responsabilità nei confronti di Alberto per aver diviso la famiglia

Le trame di Un posto al sole rivelano che nelle prossime puntate Alberto sarà costretto, suo malgrado, ad accettare la separazione definitiva da Clara.

L'avvocato, tuttavia, si opporrà all'idea che suo figlio possa crescere in un quartiere malfamato. A questo proposito Palladini proporrà a Clara di cederle l'appartamento. Per Micaela, invece, arriverà il momento di prendersi le sue responsabilità, dopo aver rovinato la relazione tra Alberto e Clara a causa del video girato a Caffè Vulcano. Non mancheranno i momenti più leggeri, con Guido e Mariella in partenza per la crociera e Sasà che sarà geloso della sua migliore amica. Infine, Otello proverà a rendersi utile al palazzo, ma finirà per diventare troppo ingombrante e Renato e Raffaele cercheranno una soluzione.