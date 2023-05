Neppure il tempo di diffondersi in rete, che il rumor sulla presunta crisi in corso tra Ida e Alessandro è stato smentito dalla dama di Uomini e donne. In un video che ha postato su Instagram il 1° maggio, la parrucchiera ha spiegato di essere sparita dai social perché l'hanno derubata a Roma: anche se è ancora scioccata per la disavventura che ha vissuto, la bresciana ha rassicurato i fan sul suo attuale stato di salute.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

L'ultima apparizione social di Ida risale alla sera di sabato 29 aprile: quel giorno, infatti, la dama di Uomini e Donne ha postato sul suo profilo Instagram foto e video della breve vacanza che si era concessa con il fidanzato a Roma.

Per più di 24 ore, però, la coppia è sparita e non ha aggiornato fan e curiosi su quello che stava accadendo nella capitale.

Una segnalazione riportata da Amedeo Venza ipotizzava che i piccioncini sarebbero in crisi a causa di una "frequentazione telematica" tra Vicinanza e una terza persona.

"So che scrive a un'altra, lo conosco", ha fatto sapere una follower nel primo pomeriggio di lunedì 1° maggio.

Tutti questi indizi hanno dato il via ad una serie di voci sui protagonisti del Trono Over, soprattutto a quella secondo la quale sarebbero lontani a causa di mancanze di rispetto e di fiducia reciproca.

Le prime parole del volto di Uomini e Donne

"Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio", è questa l'unica frase che Ida ha deciso di condividere con i fan negli ultimi giorni.

Una teoria che hanno sposato molti spettatori di Uomini e Donne, è che questa massimo potesse essere una frecciatina ad Alessandro, il cavaliere al quale Platano è legata da circa sei mesi.

A smentire immediatamente quest'indiscrezione, è stata la diretta interessata con un video che ha pubblicato su Instagram nel tardo pomeriggio di lunedì 1° maggio.

"Ciao belli miei, volevo dirvi che quella frase sul fidarsi è bene e non fidarsi è meglio è riferita ad una cosa che mi è successa. Mi hanno rubato la borsa. Ero a Roma con Alessandro, sono ancora scioccata. Per fortuna stiamo bene, vi ringrazio per esservi preoccupati", questo è il messaggio che la dama del Trono Over ha voluto lanciare tramite il suo account social.

Un po' provata e con la voce rotta dall'emozione, Ida ha raccontato di essere stata derubata di un suo oggetto personale mentre era in vacanza con il compagno, con il quale non è in crisi come si è vociferato di recente.

Possibili ritorni a Uomini e Donne

Ida e Alessandro sono ancora felicemente fidanzati e tra pochi giorni (il 4 maggio prossimo) festeggeranno i loro primi sei mesi d'amore. La coppia si è formata negli studi di Uomini e Donne in autunno e dopo una lunghissima frequentazione, fatta di tira e molla e di svariate intromissioni dell'ex di lei Riccardo Guarnieri.

I fan non escludono che Platano e Vicinanza potrebbero tornare in studio per aggiornare il pubblico su come procede la loro storia, magari in una delle prossime registrazioni.