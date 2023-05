Chiusura di stagione anticipata in arrivo per Uomini e donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale 5, condotta da Maria De Filippi.

Contrariamente a quello che doveva essere il palinsesto del programma per il mese di maggio, il sito TvBlog, rivela che c'è stato un cambiamento e il talk show dei sentimenti chiuderà la sua stagione su Canale 5 con due settimane d'anticipo rispetto al previsto.

Cambio programmazione per Uomini e donne: il talk show chiude in anticipo

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne, anche quest'anno, sta registrando ottimi ascolti in daytime, con una media di spettatori che arriva a sfiorare la soglia dei tre milioni di spettatori e picchi che hanno toccato anche il 30% di share nella fascia del pomeriggio.

Numeri che hanno permesso a Maria De Filippi di avere la meglio nella gara ascolti del pomeriggio, portandosi a casa sempre la vittoria, con risultati che hanno letteralmente "stracciato" la concorrenza.

Quest'anno, però, ci sarà un cambio programmazione importante per il talk show che non sarà in onda, come di consueto fino a fine maggio, ma così non sarà.

Mediaset, l'appuntamento con Uomini e donne chiude con due settimane di anticipo

Il sito TvBlog ha diffuso un retroscena su quanto starebbe succedendo dietro le quinte della casa di produzione Fascino, che fa capo a Maria De Filippi e Mediaset.

Ebbene, quest'anno, gli appuntamenti con Uomini e donne e Amici 22 chiuderanno nella stessa settimana, quella compresa tra l'8 e il 14 maggio 2023.

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti saluterà il suo pubblico nel corso della giornata di venerdì 12 maggio, quando andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione, dopodiché domenica 14 maggio sarà la volta della finalissima di Amici 22, in onda in rigorosa diretta su Canale 5.

Perché Uomini e donne chiude in anticipo su Canale 5

Il motivo di questa chiusura anticipata per Uomini e donne sarebbe dato dalla necessità di dedicarsi alla realizzazione della nuova edizione di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni, prodotto e curato sempre da Fascino, sarà riproposto nel prime time di questa stagione estiva.

La messa in onda è prevista da fine giugno in prime time su Canale 5 ma, le riprese della nuova edizione, dovrebbero partire tra fine maggio e i primi di giugno.

Di conseguenza, per permettere alla squadra di lavoro di dedicarsi al meglio a Temptation Island, ecco che l'appuntamento con U&D chiuderà in anticipo di due settimane rispetto al previsto. L'appuntamento con il talk show, però, è confermatissimo da settembre in poi.