Robert, nonostante le continue messe in guardia da parte di Werner, Christoph e dell'ex partner Cornelia, si appresterà a sposare Ariane. Il giorno del matrimonio, però, Christoph mostrerà a Robert il video della confessione di Kalenberg, così il giovane albergatore capirà che la dark lady è un'assassina e, di conseguenza, chiederà al padre e a Lia di perdonarlo.

Josie, intanto, farà finta di avere un compagno e, per avvalorare tale tesi, dirà a Constanze di aver ricevuto una lettera d'amore dal suo partner, ma l'avvocatessa intercetterà la missiva e scoprirà l'inganno. L'assistente di André, infine, si metterà d'accordo con Gerry per far finta di aver iniziato una relazione amorosa con lo stesso.

Robert scoprirà che Ariane è un'assassina

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che Werner e Christoph riusciranno a mettere le mani sul video di Karl dove Ariane confessa di essere un'assassina e anche di aver cercato di uccidere l'ex marito.

Per impossessarsi della clip, per la quale Karl esigeva una cospicua somma di denaro, Werner ha dovuto ingannare Robert e la stessa Ariane, ma lo ha fatto al solo scopo di preservare il futuro del figlio.

Il padre di Valentina, intanto, sarà prossimo a convolare a nozze con Kalenberg ma il grande giorno verrà avvicinato da Christoph che gli mostrerà il video della confessione di Ariane.

A quel punto, Robert non potrà più difendere la fidanzata perché scoprirà che è un'assassina, quindi si presenterà in ritardo sull'altare per manifestare la sua volontà di non sposare la dark lady.

Dopo aver archiviato la pratica e, al contempo, essersi reso conto che le persone care avevano ragione sul conto di Ariane, Robert farà ammenda con Werner e Cornelia.

Josie e Gerry si fingeranno una coppia

Constanze sarà sospettosa nei riguardi di Josie dal momento in cui quest'ultima le dirà di avere un compagno che le ha inviato una dolce lettera d'amore.

L'avvocatessa, non credendo molto alle parole della figlia di Yvonne, si metterà alla ricerca della missiva in questione rendendosi presto conto che la giovane Klee non ha nessun partner.

Von Thalheim, di conseguenza, si convincerà sempre più che Josie sia in realtà innamorata di Paul, così Klee per nascondere ciò che prova per il direttore amministrativo proverà nuovamente a convincere l'avvocatessa di avere una storia con Gerry, ma questa volta si metterà preventivamente d'accordo col golfista che le reggerà il gioco.