L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne è appena terminata, ma sul web già circolano le prime indiscrezioni su quello che accadrà al rientro dalle vacanze. Un'anticipazione sul cast di settembre l'ha data Maria De Filippi alla fine dell'ultima puntata stagionale: gli opinionisti saranno ancora Tina, Gianni e Tinì. Nel parterre del Trono Over, invece, potrebbero esserci degli addii: Elio, Roberta, Aurora e Carla sarebbero in dubbio per diverse motivazioni.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Mentre in tv sono iniziate le repliche della stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, fan e giornalisti sono alla ricerca di qualche spoiler sulle puntate che saranno trasmesse a partire da metà settembre.

Il cast della nuova edizione sarà messo su durante l'estate (probabilmente quando finiranno le riprese di Temptation Island), ma un'anticipazione c'è già e a darla è stata la padrona di casa meno di una settimana fa.

Prima di salutare il pubblico e dare appuntamento a dopo le vacanze, Tina Cipollari ha chiesto a Maria De Filippi se lei, Gianni Sperti e Tinì Cansino sono riconfermati nel ruolo di opinionisti.

La conduttrice non ci ha girato troppo intorno e ha detto che tutti e tre i "commentatori" del suo dating-show figureranno nelle nuove puntate, quelle che saranno registrate a partire dalla fine di agosto.

Chi rischia il posto a Uomini e donne

Il trio di opinionisti dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne, dunque, sarà lo stesso degli ultimi anni: Tina, Gianni e Tinì torneranno a settembre per commentare le storie dei protagonisti del Trono Over ma anche le esterne dei ragazzi del Trono Classico.

Restando sulla versione senior del dating-show, voci ancora tutte da confermare sostengono che non tutti i personaggi storici del cast riprenderanno posto nel parterre alla fine delle vacanze d'estate.

I nomi che alcuni siti stanno inserendo nella lista delle dame e dei cavalieri che potrebbero lasciare la trasmissione (per loro volontà o per una mancata riconferma da parte della redazione), sono quelli di: Roberta Di Padua, Carla Belotti, Aurora Tropea ed Elio Servo.

Quest'ultimo ha monopolizzato gran parte delle ultime puntate della stagione litigando con tutti, ma principalmente con Tina, Gemma e Armando.

Il pubblico non vorrebbe mai rinunciare all'imprenditore che ha un po' smosso le dinamiche del programma, quindi il suo possibile addio potrebbe creare dei malumori tra i fan.

I veterani di Uomini e donne pronti a tornare

Chi non dovrebbe avere problemi nell'essere riconfermato nel cast della prossima edizione, sono i "veterani" Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani. I tre sono diventati figure imprescindibili sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico a casa, anche se nell'ultimo anno sono stati al centro dell'attenzione più per le liti che per gli amori che hanno vissuto.

Il Trono Over, però, a settembre potrebbe riaccogliere due amatissimi ex: si dice che Giorgio Manetti e Barbara De Santi potrebbero rientrare nel parterre Uomini e Donne a molti anni di distanza dalla loro ultima apparizione.

Il toscano che in tv era stato ribattezzato il "gabbiano", ad esempio, ha rilasciato un'intervista per far sapere che direbbe di sì alla proposta di riprendere posto tra i cavalieri della versione senior del dating-show, anche perché è single da tempo.

Qualora tornasse realmente nel cast fisso del programma di Maria De Filippi, l'uomo si ritroverebbe faccia a faccia con la dama con la quale ha fatto coppia per circa otto mesi nel lontano 2015. Interpellata dai giornalisti sulla reazione che avrebbe nel rivedere Giorgio, Gemma ha risposto: "Non lo so, ma sento che questa cosa può accadere".