Carla Belotti è una delle dame del parterre Over, giunta in questa stagione di Uomini e donne, inizialmente per conoscere l'ex cavaliere Biagio Di Maro. Finita questa frequentazione, la dama ha messo gli occhi su Claudio. Peccato che anche questa conoscenza non sia finita bene. Di lei si sa che è separata da diversi anni e che non ha figli.

Chi è Carla: ha 53 anni, é di Bergamo e continua a sentire Biagio Di Maro

Carla ha 53 anni e vive a Bergamo. È giunta a Uomini e donne in questa stagione per conoscere Biagio Di Maro. Una frequentazione che non è andata a buon fine e che ha visto la dama bergamasca rifilare uno schiaffo al cavaliere durante una delle tante liti.

Carla ha un carattere fumantino e di questo se ne sono accorti i telespettatori di Canale 5 con il passare delle settimane.

Nonostante le cose siano finite male tra loro, si è scoperto che Carla continua a sentire l'ex cavaliere campano al di fuori di Uomini e donne. Lo ha rivelato Claudio, il cavaliere con cui Carla aveva iniziato una frequentazione qualche settimana fa.

Carla Belotti: finisce male anche la conoscenza con Claudio a U&D

Dal web si evince che la dama Carla è divorziata dal 1995, dopo un matrimonio durato otto anni. Non ha figli e lavora in un'azienda che produce e vende bigiotteria. In particolare, la dama si occupa della vendita dei prodotti, degli allestimenti, dei punti vendita e delle fiere in giro per l'Italia.

Dopo la conoscenza finita male con Biagio, Carla si è rimessa in gioco ma anche la frequentazione con Claudio non é andata per il verso giusto. In particolare, in una delle ultime puntate, Carla ha accusato l'uomo di essere poco galante. Secondo la dama bergamasca, lui non avrebbe neppure pagato la cena. Accuse che hanno portato Claudio a chiudere con Carla, decidendo invece di proseguire la conoscenza con Gabriella.

Carla gelosa di Claudio e Gabriella? Anticipazioni Uomini e donne

Carla, stando alle ultime anticipazioni di Uomini e donne, darà vita a una nuova sfuriata contro Claudio.

Nonostante la conoscenza sia chiusa, la dama di Bergamo avrà ancora qualcosa da ridire al cavaliere. Pare che tutto avverrà nel momento in cui Carla verrà a sapere che Claudio ha baciato Gabriella.

Viene da pensare che Carla sia gelosa, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito. Di certo il carattere fumantino di Carla, non passa inosservato. Ha avuto da ridire anche con la tronista Nicole, con la quale ha battibeccato in una delle scorse puntate del dating show di Maria De Filippi.