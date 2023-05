A poche settimane dalla diffusione del rumor sul possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne, Gemma ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sia su questo che sulla bella ma tormentata storia d'amore che ha vissuto con lui nel lontano 2015. Quando le hanno domandato se secondo lei il toscano potrebbe riprendere posto nel parterre del Trono Over, la dama ha risposto che solamente gli stupidi non cambiano idea.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Giovedì 11 maggio i settimanali e i siti di Gossip sono tornati ad occuparsi di un'ex coppia di Uomini e donne che nei prossimi mesi potrebbe regalare al pubblico un'attesissima "reunion".

Da qualche tempo, infatti, si vocifera che Giorgio sarebbe disposto a rimettersi in gioco nel dating-show dopo averlo abbandonato spontaneamente alcuni anni fa: lo stesso toscano, inoltre, in una recente intervista ha detto che risponderebbe di "sì" all'eventuale richiesta della redazione di riaverlo nel cast.

In queste ore, dunque, la rivista Nuovo ha pubblicato le prime parole di Gemma su quest'indiscrezione che impazza in rete, ovvero quella sul probabile rientro del suo storico ex Manetti tra i cavalieri del Trono Over.

Le parole della protagonista di Uomini e donne

"Io credo che lui non sia per le scelte assolute, e poi solo gli stupidi non cambiano idea", ha fatto sapere Galgani in un'intervista che è stata pubblicata in queste ore.

Insomma, Gemma pensa che l'ex fidanzato potrebbe realmente accettare di tornare a Uomini e donne a distanza di oltre 5 anni dalla sua ultima apparizione. In merito alla reazione che potrebbe avere nel rivedere Giorgio dopo così tanto tempo, la torinese non ha dato una risposta chiara, anzi si è trincerata dietro ad un "non saprei" di circostanza.

I fan del dating-show si augurano vivamente che Manetti faccia parte del cast 2023/2024 del Trono Over, anche perché il suo rientro in studio innescherebbe una serie di dinamiche che al pubblico piacciono tantissimo.

Nell'attesa di scoprire se il toscano rivestirà i panni di cavaliere su Canale 5, la 73enne ha ricordato la loro storia d'amore con parole "agrodolci".

"In quel periodo ero diventata la controfigura di me stessa, mi chiamavano lo zerbino d'Italia", ha raccontato Gemma al settimanale Nuovo.

Nonostante i mille attacchi che ha ricevuto, la donna non ha mollato la presa: "Io lo amavo ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui. Insieme vivevamo un sogno ad occhi aperti".

Attesa per le ultime puntate di Uomini e donne

Se Giorgio Manetti riprenderà posto tra i cavalieri di Uomini e donne, però, non si saprà prima di qualche mese: l'inizio delle registrazioni della nuova edizione è previsto per fine agosto, quindi mancano ancora tre mesi e mezzo alla diffusione delle prime anticipazioni della stagione 2023/2024 del programma di Maria De Filippi.

Tra oggi e domani, però, andranno in onda le ultime puntate alle quali il cast ha partecipato prima di andare in vacanza.

Venerdì 12 maggio, ad esempio, sarà trasmessa su Canale 5 la scelta di Nicole tra Carlo e Andrea: la tronista ha spiazzato tutti preferendo il timido Mancini allo "spavaldo" Foriglio, che era il favorito secondo i pronostici.

Da lunedì prossimo, invece, i fan potranno rivedere i momenti più belli e chiacchierati dell'annata televisiva che si sta per concludere: il dating-show, infatti, proporrà una sua versione "story" per circa due settimane (l'autrice Raffaella Mennoia sui social aveva svelato che la trasmissione avrebbe chiuso i battenti alla fine del mese e non a metà come tanti siti avevano ipotizzato).