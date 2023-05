Non accennano a placarsi le voci sul possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e donne: le riviste di Gossip insistono su quest'argomento facendo leva sulle sue più recenti dichiarazioni a Nuovo Tv. Il "cavaliere" toscano ha affermato che direbbe sì alla proposta di tornare nel programma e lo farebbe per far in modo che agli Elios si riparli di cose serie e di un certo spessore.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Un'anticipazione delle registrazioni di U&D di fine aprile è che Gemma è tornata single: dopo qualche uscita col signor Giuseppe, la dama ha deciso di chiudere perché non vede una prospettiva futura.

Questa notizia ha colpito i fan soprattutto perché è arrivata a pochi giorni di distanza dalla diffusione in rete di un gossip che riguarda il più famoso ex di Galgani.

Da oltre una settimana, infatti, sul web si rincorrono le voci su un possibile ritorno di Giorgio nel Trono Over: è stato lo stesso cavaliere a confermare tutto in un'intervista che siti e riviste hanno riportato nell'ultimo periodo.

Quando i giornalisti gli hanno chiesto se il pubblico di Canale 5 lo rivedrà mai nel parterre maschile del dating-show, Manetti ha fatto sapere: "Se devo dare una risposta nell'immediato, potrei dire di sì".

Attesa per la reazione della dama di U&D

"Tornerei anche per dire a tutti di parlare di cose serie, ma non so quanti attuali protagonisti sarebbero disposti a farlo", ha aggiunto il toscano nell'intervista a Nuovo Tv che tutti i siti stanno riportando in questi giorni.

Giorgio ha anche detto che accetterebbe volentieri di rivedere Gemma a U&D, soprattutto perché in questi anni l'ha perdonata e ha accantonato i dissapori post rottura.

Quando gli è stato chiesto se potrebbe mai tornare a fare coppia con Galgani a circa 8 anni dal loro ultimo incontro, però, il cavaliere del Trono Over ha precisato: "Lei dovrebbe mostrarsi per la donna di classe che è e che io ho conosciuto, ma con i fatti non solo a parole".

In passato, infatti, Manetti ha criticato spesso l'ex fidanzata per il cambio di atteggiamento che avrebbe avuto da quando lui ha lasciato la trasmissione: secondo l'imprenditore, la 73enne sarebbe più interessata a ricoprire il ruolo di personaggio televisivo che a cercare l'anima gemella come faceva ai tempi della loro relazione.

La stoccata alla protagonista di U&D

Anche se direbbe "sì" ad un faccia a faccia con Gemma dopo tanti anni di gelo, Giorgio ci ha tenuto a chiarire che quella con Galgani non è stata una delle storie più importanti della sua vita.

Alla domanda se è mai stato innamorato della dama del Trono Over di U&D, infatti, il toscano ha risposto: "Mi è successo due volte, forse tre, ma non di lei. Certo ho provato qualcosa, ma non le ho mai detto ti amo perché sono parole che non si possono pronunciare con leggerezza".

Manetti ha anche aggiunto che gli sarebbe servito più tempo assieme alla torinese per capire se il loro rapporto poteva trasformarsi in una relazione solida e stabile, tempo che lei non gli ha dato, perché il 4 settembre 2015 ha deciso di lasciarlo senza preavviso davanti a tutti.

I giornalisti non escludono che tra Gemma e Giorgio possa riaccendersi qualcosa, tant'è che la rivista diretta da Riccardo Signoretti in questi giorni titola: "Lui è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora il tipo giusto. Ora ricominciare non è più un sogno".

I fan sperano che il "gabbiano" torni realmente nel dating-show, anche se pare da escludersi che possa farlo in questa stagione ormai agli sgoccioli: l'edizione 2022/2023 finirà tra poche settimane, quindi è più probabile che il "gabbiano" riappaia in studio nelle puntate di settembre.