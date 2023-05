Quando mancano solo due puntate alla fine dell'edizione 2022/2023 di Uomini &Donne, Gemma Galgani si è esposta su un rumor che sta impazzando in rete da giorni. Al settimanale Nuovo, infatti, la dama del Trono Over ha confessato come potrebbe reagire nel ritrovarsi faccia a faccia con l'ex Giorgio Manetti a cinque anni di distanza dalla loro rottura. L'eventuale rientro del "gabbiano" nel cast, però, non avverrà prima del prossimo settembre.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Gemma continua a pensare al suo storico ex fidanzato e alle sensazioni che ha provato nel periodo in cui sono stati una coppia.

Il numero di Nuovo in uscita in queste ore, infatti, riporta le dichiarazioni che Galgani ha rilasciato in merito alla storia passata con Giorgio ma anche sull'indiscrezione che lo vorrebbe pronto a riprendere posto nel parterre del Trono Over.

Prima di rispondere alla domanda che tutti i fan del dating-show avrebbero voluto farle da settimane (ovvero come reagirebbe al rientro di Manetti nel cast del programma), la dama ha ricordato le emozioni che ha vissuto nel 2015, quando è stata per circa 8 mesi la compagna del toscano.

Le prime parole della protagonista di U&D

Nel ripensare al periodo in cui ha accettato che Giorgio frequentasse anche altre persone pur di non perderlo, Gemma ha detto: "Ero diventata la controfigura di me stessa, mi chiamavano lo zerbino d'Italia".

"Ma io lo amavo, ero disposta a fare tutto per lui. Insieme vivevamo come in un sogno", ha proseguito la torinese nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando l'11 maggio.

Le voci sul possibile ritorno di Manetti nel cast di U&D, dunque, si rincorrono da settimane ma per ora rimangono tali: le registrazioni dell'edizione 2022/2023 del dating-show, infatti, sono terminate martedì scorso e il "gabbiano" non è stato menzionato neppure una volta né dalla conduttrice né dagli altri membri del parterre.

Qualora la redazione rivolesse davvero il cavaliere tra i protagonisti del Trono Over, si tratterebbe di un progetto futuro: il toscano, infatti, potrebbe riprendere posto tra i "veterani" del programma a settembre, ovvero quando ricominceranno le riprese dopo la lunga pausa estiva.

Attesa per gli ultimi appuntamenti con U&D

Quando i giornalisti le hanno chiesto come reagirebbe se si ritrovasse faccia a faccia con Giorgio in studio, inizialmente Gemma ha detto che non sa quali emozioni prevarrebbero in lei in quel momento.

Nel commentare i rumor sul possibile ritorno dell'ex fidanzato nel cast del Trono Over (che lui stesso ha abbandonato oltre cinque anni fa), invece, Galgani ha fatto sapere: "Lui non credo sia per le scelte assolute, infatti solo gli stupidi non cambiano idea".

Anche se velatamente, dunque, la 73enne ha lasciato intendere che ci sarebbero delle possibilità di rivedere il "gabbiano" su Canale 5: conoscendolo, infatti, la dama non esclude categoricamente che in futuro potrebbe tornare sui propri passi e rientrare nel parterre che ha lasciato spontaneamente un bel po' di edizioni fa.

In questi giorni, intanto, il programma di Maria De Filippi saluta il pubblico e dà appuntamento a settembre: l'11 e 12 maggio, infatti, andranno in onda le ultime puntate stagionali del format Mediaset. Da lunedì 15 maggio poi andrà in onda la versione "story", ovvero il meglio dell'annata che si è appena conclusa.