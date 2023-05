Che fine ha fatto Isabella Ricci, l'ex dama di Uomini e donne over che aveva conquistato il gradimento del pubblico di Canale 5?

Sono passati un po' di mesi da quando la dama ha scelto di abbandonare la trasmissione di Canale 5 per viversi la sua storia d'amore con Fabio, culminata poi con le nozze.

In un primo momento, Isabella ha informato i fan su quanto stesse succedendo con il suo compagno fuori dalla trasmissione poi, da questo febbraio, è calato il silenzio assoluto e l'ex dama ha fatto perdere le tracce.

Cosa succede tra Fabio e Isabella dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Isabella e Fabio sono tornati ad essere protagonisti delle puntate di Uomini e donne story, trasmesse in queste settimane su Canale 5.

Gli spettatori del talk show di Maria De Filippi hanno avuto modo di rivedere le varie fasi della storia d'amore tra i due volti amatissimi del trono over, fino ad arrivare al momento in cui scelsero di uscire insieme dalla trasmissione per viversi questa storia d'amore lontani dai riflettori mediatici.

Ebbene, in un primo momento tutto sembrava andare per il verso giusto: Isabella e Fabio aggiornavano anche i fan su quanto stesse succedendo, svelando di aver scelto di trasferirsi a Dubai.

Il silenzio preoccupante di Isabella e Fabio dopo Uomini e donne

Tuttavia, dallo scorso febbraio è calato il silenzio sulla coppia: Isabella e Fabio sono spariti dai social e hanno fatto perdere misteriosamente le loro tracce sui social.

L'ex dama di Uomini e donne non ha postato più nuovi scatti assieme al suo amato e, anche in questi giorni che c'è stata la sua riapparizione in televisione nella versione "story" del programma, non ha proferito parola.

Insomma, i due preferiscono continuare a mantenere il riserbo e perseguire la strada del silenzio, nonostante le richieste continue dei tantissimi fan che si domandano cosa sia successo in questi ultimi mesi.

'Sta nascondendo qualcosa', i fan di Isabella allarmati sui social

In tantissimi hanno commentato l'ultimo post social di Isabella, risalente allo scorso febbraio, per chiedere informazioni su cosa sia successo.

"Qui c'è davvero da preoccuparsi. Il silenzio di Isabella nasconde qualcosa", ha scritto un utente sui social allarmato per il prolungato silenzio dell'ex dama di Uomini e donne.

"Sarà successo sicuramente qualcosa, altrimenti non si spiega questo silenzio della coppia", ha scritto un altro commentatore social.

"Isabella non sarebbe sparita di punto in bianco senza dare alcun tipo di spiegazione ai fan. Sicuramente c'è qualcosa sotto. Sta nascondendo qualcosa. Speriamo nulla di grave", ha scritto ancora qualcun altro preoccupato per l'ex dama di Uomini e donne trono over.