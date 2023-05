Canale 5 è pronta a lanciare dal 29 maggio la soap opera "La promessa". La telenovela sarà trasmessa dal lunedì al venerdì, ad eccezione di una pausa che avverrà il 2 giugno, in occasione della Festa nazionale della Repubblica Italiana.

Le anticipazioni della prima settimana della serie sono davvero avvincenti. La protagonista della storia è Jana Expósito (chiamata anche Mariana), interpretata dall'attrice spagnola Ana Garcés.

La promessa, puntate dal 29 maggio all'1 giugno: Jana salva Manuel De Luján

Nelle puntate de La promessa, trasmesse dal 29 maggio all'1 giugno, avrà inizio la storia di Mariana Expósito, detta Jana (Ana Garcés) che sarà in fuga da alcuni uomini a cavallo, insieme a sua madre Dolores e a suo fratello neonato.

In seguito Dolores verrà uccisa e il bambino rapito, mentre Jana riuscirà a scappare dall'ira dei malviventi, poiché la crederanno morta.

Nel 1913, ben 15 anni dopo, Jana sarà ancora alla ricerca della verità riguardo la morte di sua madre e la scomparsa di suo fratello. La giovane si presenterà presso la tenuta La promessa, in veste di cameriera, per cercare di scoprire i segreti più nascosti della famiglia Luján. Successivamente Jana riuscirà a salvare la vita a Manuel De Luján, uno dei membri della famiglia proprietaria della tenuta: il giovane avrà un piccolo incidente con l'aereo da lui costruito e Jana arriverà al momento giusto, dimostrandosi una persona molto coraggiosa. In cambio della sua bravura, la donna verrà assunta a tempo pieno come cameriera nella tenuta.

Inizierà, così, l'indagine sulla morte di sua madre e la scomparsa di suo fratello.

Tomas viene accoltellato da Cruz

I primi episodi de La Promessa saranno ricchi di colpi di scena, azione e mistero. Tomas (Jordi Coll), il primogenito della famiglia Lujan, sembrerà sapere qualcosa sulla morte di Dolores, la madre di Jana, e sulla scomparsa del fratello.

Tuttavia, la sua rivelazione verrà rimandata al giorno successivo. In cambio della promessa di rivelare tutto, Tomas darà la sua fede nuziale a Jana, che dovrà restituirgliela in seguito.

La tensione salirà quando Tomas affronterà Cruz (Eva Martín), dicendole che è lei la responsabile della morte di Dolores. In risposta, Cruz accoltellerà Tomas, lasciando il pubblico in trepidante attesa.

La tenuta de La promessa si ritroverà in pieno scompiglio a causa della morte di Tomas, avvenuta il giorno successivo al suo matrimonio con Jimena. L'intera servitù sarà in agitazione, specie quando Pia avrà un malore in cucina, scatenando l'ansia di tutti i presenti.

Il sergente Funes sospetta di Jana

Jana, la nuova arrivata, si intrufolerà nella stanza in cui giace il corpo di Tomas per rimettergli la fede, ma all’improvviso verrà sorpresa da Lola. Quest’ultima, costernata, non potrà fare altro che rimproverare Jana per il suo gesto inopportuno.

Successivamente il sergente Funes, arriverà alla tenuta per condurre le indagini sulla morte di Tomas e per eseguire l'autopsia, poi chiederà alla servitù di non allontanarsi troppo, in quanto sospetterà che il colpevole sia ancora all'interno della proprietà.

La presenza di Jana, ultima arrivata, susciterà sospetti anche nel sergente Funes.

Jimena vorrebbe lasciare la tenuta

Jimena, ormai vedova, vorrebbe lasciare la tenuta per tornare dai suoi genitori, ma Cruz le chiederà di rimanere, poiché potrà rappresentare l'ultima speranza per mantenere unita la famiglia Del Junco. Intanto, la morte di Tomas continuerà ad attanagliare la vita degli abitanti de La promessa. Il sergente Funes continuerà a cercare il colpevole e gli indizi cominceranno a prendere forma. L'arma del delitto sembrerà essere un oggetto appuntito di circa dieci centimetri, simile ad un tagliacarte. Donna Cruz affermerà di aver perso proprio un oggetto simile, facendo insospettire il sergente.

Pia evita il barone dopo esser stata abusata

Il sergente continuerà ad interrogare tutti i membri della famiglia riguardo al rapporto che avevano con il defunto, concentrandosi in particolare su Catalina. I sospetti del sergente prenderanno forma quando l'uomo si accorgerà che Tomas non stava indossando la sua fede nuziale al momento della morte. L'anello non sarà ancora stato ritrovato e questo aumenterà i sospetti del sergente nei confronti di Catalina De Luján.

Nel frattempo, Pia verrà sgridata da Cruz e Rómulo Baeza (Joaquín Climent) per non essere stata a casa del padre della marchesa e non aver detto niente. Pia giustificherà la sua assenza, rivelando di non star bene e di avere troppo da fare. Ma in realtà, vorrà evitare il barone perché l'ha abusata, mettendola incinta.