Ivan Di Stefano rompe il silenzio a distanza di un po' di tempo dalla fine della sua esperienza a Uomini e donne.

Il celebre corteggiatore del trono over, dopo aver "conquistato" anche il gradimento di Tina, aveva scelto di intraprendere una frequentazione fuori dal programma con la dama Gloria ma, le cose tra di loro, non sono andate nel migliore dei modi.

Attualmente single, Ivan (di professione neurologo) è tornato ad occuparsi "anima e corpo" del suo lavoro ma non risparmia qualche frecciatina ai protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

L'ex cavaliere Ivan Di Stefano rompe il silenzio su Gloria dopo l'addio a Uomini e donne

Ciao Ivan, come sta procedendo la tua vita fuori da Uomini e donne? Sei single attualmente? Hai avuto modo di risentire Gloria dopo la fine della vostra conoscenza?

"Bene grazie! Si sono single attualmente! Con Gloria non ci siamo più sentiti dopo la nostra conoscenza. Mi auguro che stia bene".

Stai seguendo ancora il programma? C'è attualmente nel parterre una dama che ti piacerebbe conoscere?

"Trovo Rebecca molto carina...".

Ultimamente a tenere banco in trasmissione sono stati gli scontri tra Tina e Elio: che idea ti sei fatto?

"Penso che entrambi abbiano esagerato. Specialmente in una fascia pomeridiana.

Ricordiamoci anche che ci sono tanti ragazzi che seguono il programma.

Luigi Pirandello diceva: "E' molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto, galantuomini si deve essere sempre".

Devo dire che da uomo mi infastidisce molto quando si alza la voce contro una donna. Anche se si viene aggrediti verbalmente, perché il succo della galanteria è questo: una gentilezza ad personam, riservata alle donne in generale ed a una in particolare, quella che si sta frequentando.

La galanteria è uno stile di vita. Purtroppo una razza in via di estinzione, anche per la fatica di esserlo e di restarlo".

'Armando mi ha minacciato', la rivelazione di Ivan sul cavaliere di Uomini e donne

Nelle ultime puntate di Uomini e donne c'è stato spazio anche per le liti tra Aurora e Armando. Tu che hai avuto modo di conoscere il cavaliere napoletano, che idea ti sei fatto?

"Questa cosa non l‘ho detta mai fino ad ora, ma Armando non mi piace come persona. Una volta, a microfoni chiusi, mi ha anche minacciato. Purtroppo sono caduto nella sua trappola e per pochi minuti mi sono dimenticato anche io della persona che sono. Sono volate parole forti e pesanti.

Ma Armando gioca a fare il provocatore, secondo me dovrebbe farsi due domande lui stesso, anche perché dopo sei anni di Uomini e Donne, non trovando nessuna donna né dentro né fuori, forse c'è qualcosa che non va a livello personale. Certe volte ammettere e riconoscere che si è sbagliati diventa una lotta con se stessi".

Tra le dame più discusse del momento vi è anche Roberta Di Padua: ti piacerebbe corteggiarla?

"Trovo Roberta una bella donna, ma penso che caratterialmente non siamo compatibili. Quindi la domanda non me la sono neanche posta".

'Nicole? È molto presa da Andrea', il pronostico di Ivan sulla scelta a Uomini e donne

Per quanto riguarda il trono over, che idea ti sei fatto di Nicole? Chi sarà la sua scelta finale tra Andrea e Carlo?

"Nicole è molto presa da Andrea. Secondo me sarà la sua scelta".

Quali sono i tuoi progetti in questo periodo?

"Ho tanti progetti in corso. Uno dei più attuali é quello dell‘apertura del primo centro a Roma, per attività fisica per tutte le età, con gli anelli Neurovita.

Si tratta di un attrezzo per il fitness di nuova concezione, che ho sviluppato e inventato io come medico neurologo.

Per un allenamento olistico, per una maggiore resistenza, forza, mobilità e una migliore coordinazione.

A parte serate ed eventi dove sarò ospite, il prossimo appuntamento importante sarà a Roma il 12 maggio, in occasione della presentazione del mio prodotto Neurovita, poi vi terrò aggiornati sul mio profilo Instagram".

In seguito all'intervista, Blasting News ha inviato un messaggio ad Armando Incarnato per offrirgli la possibilità di rispondere a quanto detto da Ivan Di Stefano. Blasting News è in attesa di risposte per poter garantire il contraddittorio ad Incarnato.