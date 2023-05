Da non perdere le anticipazioni delle puntate della soap Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 maggio 2023 su Rai 3, alle ore 20:50. Negli episodi di questa settimana: Lara guadagnerà terreno dopo la decisione inaspettata di Marina di allontanarsi da Palazzo Palladini. La sua idea di mettere una microspia nella penna di Roberto le ha dato modo di dare una risposta ai suoi dubbi. Nel frattempo, Roberto è sempre più invischiato nella rete di Lara. Tra Franco e Angela le cose non vanno affatto bene, con grande apprensione di Giulia, che vorrebbe risolvere la situazione.

Alberto, invece, cercherà in ogni modo di farsi perdonare da Clara, impedendole di tornare a vivere nel quartiere malfamato dove è nata.

Puntata Un posto al sole di lunedì 8 maggio 2023

Roberto è ignaro del piano di Lara e ha in mente solo di trovare la causa dei malesseri di Tommaso, partendo per Firenze. Marina è venuta a conoscenza dell'accorato dialogo tra Ferri e la perfida Martinelli e prende una decisione inaspettata, che avrà serie conseguenze. Nel frattempo, Angela e Franco sono molto distanti e la loro frattura non sembra appianarsi. Infine, Cerri se la prende con Bice, Guido e Mariella per non essere stato invitato in crociera.

Spoiler Upas di martedì 9 maggio 2023

Tra Marina e Roberto ci sarà un acceso confronto, che porta Ferri a capire finalmente di star trascurando la moglie.

Nonostante le sue scuse, Marina è ferma sulla sua decisione. Lara ovviamente ne è contenta, visto che può sperare in un ritorno definitivo di Roberto. Non si placa la tensione tra Ornella e Giulia: la dottoressa Bruni ha considerato un gesto non da amica tacere il fatto che Luca De Santis avrebbe partecipato al concorso per il posto da primario.

Trama Un Posto al sole di mercoledì 10 maggio 2023

Lara ha la strada spianata per riconquistare Roberto, che sembra essersi allontanato da Marina. Il suo piano andrà a buon fine? La salute di Tommaso peggiora e questo non fa che avvicinarla ancora di più a Ferri. Alberto non vuole che Clara torni nel quartiere in cui è nata e così le propone di trasferirsi di nuovo nel loro appartamento.

Intanto, un nuovo pericolo minaccia Caffè Vulcano, si tratta ancora di Palladini?

Episodio Un posto al sole in onda giovedì 11 maggio 2023

Otello anche se in buona fede continua a essere una presenza ingombrante per Caffè Vulcano e Raffaele e Renato provano ad arginarlo. Intanto, Micaela deve fare i conti con la sua folle idea di aver postato il video che ha rovinato la famiglia di Alberto. A tal proposito, Palladini non mollerà la presa con Clara, obbligandola di fatto a tornare nel loro appartamento per il bene del piccolo Federico. Tra Angela e Franco la frattura pare davvero insanabile.

Un posto al sole episodio venerdì 12 maggio 2023

Lara si presenta a Palazzo Palladini con il piccolo Tommaso per fare la sua prossima mossa, approfittando dell'assenza di Marina.

Ferri cederà? Bianca si appresta intanto ad affrontare un momento molto delicato ma i suoi genitori non le daranno le giuste attenzioni, a differenza di Giulia. Infine, Filippo e Michele decideranno di rivoluzionare la programmazione della radio.

Ricordiamo che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 e le repliche degli episodi sono disponibili su RaiPlay.