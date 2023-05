Nel giorno in cui inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, l'autrice Raffaella Mennoia ha rassicurato i fan sulla data in cui terminerà l'edizione 2022/2023. Anche se si parla di una chiusura anticipata di circa due settimane, pare che il dating-show andrà in onda fino alla fine di maggio: questo almeno è quello che ha risposto la collaboratrice di Maria De Filippi alla domanda di una spettatrice sul futuro del format.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Uomini e Donne andrà in vacanza da metà maggio: è questa la notizia che ha impazzato in rete nell'ultima settimana, ovvero da quando Tvblog ha fatto sapere che la stagione in corso si sarebbe conclusa venerdì 12.

Quelle che sono in programma oggi e domani, dunque, sarebbero le ultime registrazioni stagionali del dating-show, quelle destinate alle scelte dei tronisti Luca Daffré e Nicole Santinelli.

A confondere le idee del pubblico sul futuro prossimo della trasmissione, però, è stata la risposta che Raffaella Mennoia ha dato su Instagram a chi le ha chiesto se fossero vere le voci sull'imminente inizio della pausa estiva.

"No, l'edizione chiude alla fine del mese", ha fatto sapere l'autrice in un commento che è possibile vedere anche tra le Stories dell'8 maggio di Amedeo Venza.

Dubbi sul futuro di Uomini e Donne

Stando a questo commento della collaboratrice di Maria De Filippi, dunque, l'edizione 2022/2023 dovrebbe andare in onda fino alla fine di maggio, esattamente come è accaduto in passato.

Sarebbero infondate, inoltre, le voci su quello che sarà trasmesso a partire da lunedì 15 maggio: il giornalista Davide Maggio sostiene che il dating-show proporrà il suo "meglio di" dalla prossima settimana, quindi un riassunto di tutto quello che è successo nell'ultima stagione tv da settembre ad oggi.

Le parole di Raffaella Mennoia hanno un po' spiazzato i telespettatori, gli stessi che da giorni si domandavano il motivo della chiusura anticipata del programma che permette a giovani e non di trovare l'anima gemella.

Le imminenti riprese di Temptation Island, dunque, non dovrebbero ostacolare il lavoro della redazione di U&D, che per almeno altri 15 giorni sarà ancora agli Elios a raccogliere gli sfoghi e i racconti dei protagonisti dei troni Over e Classico.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Lunedì 8 maggio, intanto, Uomini e Donne non andrà in onda: il consueto appuntamento delle ore 14:45, infatti, sarà sostituito da uno speciale di Amici 22.

Il talent-show, dunque, è corso in aiuto dell'altro programma di Maria De Filippi che per oggi non aveva puntate inedite da proporre ai telespettatori.

Le nuove registrazioni, infatti, sono fissate per i pomeriggi di oggi e di domani: le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios in serata, faranno chiarezza sulle eventuali scelte di Luca e Nicole, ma anche su quello che è accaduto in questi giorni alle dame e ai cavalieri più chiacchierati del cast.

La padrona di casa potrebbe anche commentare le voci che sono circolate ultimamente sulla chiusura anticipata dell'edizione, indiscrezioni che l'autrice Mennoia ha parzialmente smentito su Instagram dicendo che il programma terminerà a fine maggio.