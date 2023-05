Sei sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily spagnola nata da un'idea di Ramon Campos e Gema R. Neira, in merito agli episodi che saranno trasmessi su Rai 1 da lunedì 15 a venerdì 19 maggio, raccontano che Salvador rivelerà a Diana di essere l'artefice del furto alla cassaforte. Pedra, intanto, troverà i racconti autobiografici di Celia, nel frattempo La Cachetera proseguirà a ricattare Francisca. German, invece, darà ad Adela una missiva scritta da Don Mauro, mentre Elisa farà un incidente.

Celia, infine, confesserà a Francisca di provare qualcosa per Petra, mentre Rodolfo chiederà a Blanca di smettere di lavorare assieme a Cristobal.

La collaborazione professionale tra Blanca e Cristobal, invece, continuerà a far storcere il naso a Donna Dolores, la quale proseguirà imperterrita per far naufragare al più presto tale cooperazione.

Petra, fortuitamente, troverà i racconti autobiografici di Celia e li leggerà, nel frattempo Elisa farà ammenda con Donna Rosalia e le sue sorelle.

Diana, a seguito dell'amara confessione di Salvador, sarà devastata e delusa, mentre La Cachetera si ingegnerà per trovare un modo per proseguire col suo ricatto a Francisca. Elisa, invece, avrà in animo di rendere impeccabile la festa di debutto della sua amica, nel frattempo Francisca sarà in procinto di partire.

Le trame della soap opera spagnola, in merito agli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 maggio, riportano che German consegnerà ad Adela una lettera scritta da Don Mauro e la leggerà.

Adela riconsegnerà la missiva a Don Mauro ed esigerà delle spiegazioni, intanto Celia dirà a Francisca di nutrire dei sentimenti per Petra.

Elisa, a causa dell'incidente, avrà un infortunio alla gamba, così le sorelle Silva penseranno bene di rinviare la sua festa di debutto.

Francisca, una volta giunta all'Ambigù per un saluto, non potrà non rendersi conto di quanto La Cachetera sia una sua sostituta di gran successo.

Merceditas, successivamente, rivelerà a Elisa di essere stata convinta a partecipare alla festa di Sofia, nel frattempo Francisca riceverà un'importante lettera da parte del maestro Tabuyo.

Rodolfo, similmente a Donna Dolores, intimerà a Blanca di non lavorare più a stretto contatto con Cristobal.