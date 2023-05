L'appuntamento con Uomini e donne promette grandi colpi di scena e sorprese nel corso della prossima edizione in onda da settembre in poi nella fascia del pomeriggio.

Al centro dell'attenzione torneranno le vicende dei protagonisti del trono over e trono classico, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la propria anima gemella.

Ma, in vista della prossima edizione del dating show, ecco che Maria De Filippi avrebbe intenzione di rivoluzionare il cast e puntare su una serie di new entry.

Chi ritorna a Uomini e donne da settembre: Gianni e Tina confermati

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è previsto da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, quando riprenderà regolarmente la messa in onda dopo la consueta pausa estiva che, quest'anno, durerà un po' di più rispetto al solito.

Una nuova stagione in cui saranno ancora Gianni e Tina i due opinionisti del talk show: come svelato da Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata di questa edizione, i due opinionisti sono confermati in studio, così come è prevista la presenza di Tinì Cansino.

New entry nel cast di Uomini e donne over: Maria De Filippi rivoluziona il cast

Per quanto riguarda, invece, i volti del trono over sono previsti un po' di cambiamenti.

Lo scopo della padrona di casa sarebbe quello di rinvigorire il parterre del trono senior con l'entrata in scena di nuovi volti pronti a mettersi in gioco.

Nel corso dell'estate, infatti, si svolgeranno dei casting che porteranno poi alla scelta delle new entry che andranno a popolare il parterre del trono over a partire dal prossimo settembre.

Tuttavia, non mancheranno alcune conferme e dei ritorni che non passeranno certamente inosservati in studio.

Armando Incarnato e Gemma Galgani restano in studio a Uomini e donne 2023/2024

Uno di questi riguarda Armando Incarnato: la sua presenza è confermata nel cast della prossima stagione di Uomini e donne, così come ci sarà spazio anche per il ritorno di Gemma Galgani.

La dama torinese, in una delle sue ultime interviste, ha ammesso di non avere alcuna intenzione di arrendersi tanto da essere pronta a restare in studio fino alla soglia degli 80 anni, pur di riuscire a trovare il suo principe azzurro.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda il trono classico: tra le new entry della prossima stagione potrebbero esserci degli ex corteggiatori del programma di Maria De Filippi.

È questo il caso di Alessandra, reduce dall'annuncio della fine della sua storia d'amore con Luca Daffrè, terminata a distanza di una settimana dalla scelta avvenuta in trasmissione dopo due mesi di conoscenza.