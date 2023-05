L'appuntamento con Un posto al sole proseguirà per tutto il mese di giugno in prima visione assoluta su Rai 3 e non mancheranno i colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Roberto, Marina e Lara: per i tre potrebbe giungere finalmente il momento della resa dei conti e, le bugie di Martinelli, potrebbero essere smascherata definitivamente.

Tuttavia, Roberto e la sua amata Marina potrebbero spiazzare con una richiesta del tutto inaspettata, che potrebbe lasciare tutti senza parole, legata proprio al piccolo Tommaso.

La mamma di Tommaso mette nei guai Lara nelle prossime puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole del prossimo giugno potrebbero essere quelle della svolta definitiva tra Roberto e Lara.

Martinelli, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con l'arrivo della mamma naturale del piccolo Tommaso, la quale non avrà alcuna intenzione di dargliela per vinta e vorrà a tutti i costi entrare a far parte della vita di suo figlio.

Ecco perché Lara si ritroverà messa alle strette e, a quel punto, le sue bugie potrebbero venire clamorosamente a galla.

La donna potrebbe essere messa nei guai da Ida, la donna che è tornata a Napoli per far chiarezza sul piccolo Tommaso, la quale potrebbe decidere di rivolgersi direttamente a Roberto Ferri.

Roberto potrebbe scoprire le bugie di Lara nelle puntate di Un posto al sole di giugno

Il ricco imprenditore potrebbe così scoprire di essere stato raggirato dalla sua ex compagna che, per tutto questo tempo, lo ha preso solo in giro.

Un duro colpo per Roberto che, in questi mesi, ha sempre messo il piccolo Tommaso al primo posto, ribadendo il fatto di non voler commettere gli stessi errori che aveva fatto già in precedenza con gli altri figli.

Ecco allora che Ferri ha dato tutto il suo amore a quel bambino, con lo scopo di non risultare per l'ennesima volta un padre privo di sentimenti. La scoperta delle bugie di Lara, però, potrebbe portare a delle inattese conseguenze.

Roberto potrebbe adottare Tommaso nelle puntate di Un posto al sole di giugno

Non si esclude che, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di giugno, Roberto possa chiedere a Marina di compiere un passo importante.

L'uomo, infatti, potrebbe avanzare la richiesta di adottare il piccolo Tommaso e in tal modo continuare a crescerlo come se fosse suo padre a tutti gli effetti.

In questo modo, quindi, Roberto potrebbe restare al fianco di quel bambino che sembra avergli stravolto la vita e, la sua richiesta di adozione, potrebbe essere ben accolta da Marina Giordano, pronta a riprendere in mano le redini del suo matrimonio con l'imprenditore.