Maria De Filippi non si ferma più con Uomini e donne. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Canale 5 prosegue con successo la sua messa in onda televisiva e, nel corso delle prossime settimane, andranno in onda le puntate conclusive di questa fortunata stagione che ha conquistato sempre più il pubblico.

I colpi di scena non mancheranno, dato che ci sarà spazio per le scelte finali di Nicole e Luca ma anche per le decisioni conclusive legate al percorso di Gemma e a quello del cavaliere Armando Incarnato.

La programmazione di Uomini e donne riprenderà regolarmente dal 2 maggio in poi, con la messa in onda delle nuove puntate inedite che saranno trasmesse su Canale 5.

Maria De Filippi riprenderà la corsa verso il finale di questa fortunata stagione del talk show che, tutti i giorni, appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori in daytime, riuscendo a toccare anche punte del 30% di share.

Dal 2 maggio in poi, l'appuntamento con il talk show dei sentimenti non si fermerà più: su Canale 5, infatti, non sono previsti ulteriori stop per la trasmissione che andrà avanti regolarmente fino a quando non arriverà la consueta pausa estiva, che comporterà uno stop di diversi mesi.

Riprende la programmazione di Uomini e donne: in onda fino allo stop estivo

Al momento, infatti, la messa in onda di Uomini e donne è confermata su Canale 5 fino al 31 maggio, dopodiché inizierà il lungo stop estivo che, anche questa settimana, comporterà uno stop nella programmazione del pomeriggio.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi verrà stoppato in daytime e, al suo posto, andrà in onda la nuova soap opera dal titolo La Promessa, che occuperà lo slot che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Un ultimo mese di messa in onda che si preannuncia comunque molto ricco di eventi e colpi di scena che, sicuramente, non deluderanno le aspettative dei tantissimi fan.

Le scelte di Andrea e Luca nelle puntate finali di Uomini e donne di maggio 2023

Sì, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per la scelta finale dei due tronisti in carica, i quali si ritroveranno a dover svelare il nome della persona con la quale intendono costruire il loro futuro fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Nicole e Luca, infatti, saranno chiamati a mettere la parola fine al loro percorso in trasmissione e, così, calerà il sipario su questo percorso che sta appassionando gli spettatori del talk show di Maria De Filippi.

Grande attesa in primis per la scelta della tronista che, al momento, sembrerebbe orientata maggiormente verso Andrea.