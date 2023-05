Uno degli argomenti che sta riscontrando più curiosità all'interno dell'Isola dei Famosi 2023 riguarda la vita sentimentale di Cristina Scuccia. Nel corso del daytime di ieri, lunedì 1 maggio 2023, si è visto uno sfogo da parte della naufraga che ha ricevuto delle domande intime ed incessanti da parte dei compagni di avventura Paolo Noise e Marco Mazzoli. Quest'ultimo ha chiesto in modo diretto all'ex suora se volesse avere un fidanzato. La concorrente ha replicato: "Perché questa ossessione per gli uomini?". A quel punto Noise ha domandato se a Scuccia piacciono gli uomini o le donne.

"Mi piacciono le persone", ha risposto Cristina.

Il botta e risposta fra Mazzoli e Scuccia

Marco Mazzoli ha continuato con le domande a Scuccia, chiedendo se avverte l'assenza di un compagno aggiungendo che fisicamente, il corpo ha bisogno di sfogarsi. L'ex religiosa ha replicato che dopo aver vissuto per 15 anni in modo particolare non è semplice: "No, non mi manca un compagno".

Riguardo, invece, ai bisogni fisici, Cristina non è stata d'accordo con il compagno d'avventura, affermando che non sono degli animali e lei potrebbe continuare a vivere serenamente nella sua castità. Dopo aver svestito gli abiti da suora, Scuccia ha raccontato di aver conosciuto qualcuno ma lei si è definita una persona che offre poco spazio compiendo una selezione dettagliata di chi può starle vicino.

"Ma se trovassi la persona giusta, perché no?", ha poi detto la naufraga.

Il confessionale di Cristina Scucia

Successivamente, Cristina Scuccia ha effettuato un confessionale nel quale ha sottolineato come, spesso, la vita si dà per scontata tra studio, laurea, matrimonio e figli. Invece, l'ex religiosa, ha vissuto in modo completamente differente non avendo terminato gli studi.

La naufraga è entrata in convento dove ha trascorso molto tempo e solo ora sta iniziando a riprendere la sua vita in mano, aggiungendo che non c'è mai nulla di scritto.

Il portale MowMag, però, ha diffuso, negli ultimi giorni alcuni rumori sulla concorrente dell'Isola dei Famosi 2023, in riferimento ad una presunta relazione con una donna che Cristina avrebbe in Spagna, aggiungendo di un possibile coming out dell'ex suora.

L'indiscrezione risulterebbe rafforzata anche delle parole proferite da Vladimir Luxuria nel programma Pomeriggio 5. L'opinionista del Reality Show ha affermato che Cristina le piace molto ed è la naufraga nella quale si rispecchia maggiormente e risulta essere un personaggio forte del gioco. Secondo l'ex parlamentare, Scuccia non si è ancora lasciata andare del tutto in quanto avverte una certa responsabilità di rappresentanza della fede. A parere di Vladimir, Cristina deve ancora rivelare i motivi reali per cui ha lasciato il velo.