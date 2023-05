Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che è giunta al termine della sua settima stagione, regalando emozioni ai telespettatori. Nel corso del prossimo episodio, del 3 maggio, in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55, non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Matilde. Da quando è passata alla concorrenza, continua comunque a collaborare con Vittorio, poiché quest'ultimo è l'unico di cui si fida ciecamente in questo momento.

Soprattutto, da quando sospetta che suo marito sia implicato nell'incendio alla fabbrica di famiglia. Tuttavia, l'inaugurazione della Galleria Milano Moda. per la quale lavora è vicinissima e urgono gli ultimi preparativi.

L'inaugurazione della concorrenza del Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, da quando Clara si è trovata a trascorrere diverso tempo con Alfredo, si è creata una complicità particolare. Tuttavia, Irene è riuscita a chiarirsi con il magazziniere, per cui ha capito che cosa desidera realmente da lui. Questa situazione, però, non piace affatto alla giovane Boscolo, la quale si è ritrovata a soffrire in silenzio per amore, costretta a reprimere i suoi sentimenti.

Nel frattempo, l'inaugurazione della Galleria Milano Moda è vicina e tutto deve essere preparato a regola d'arte per il grande evento. Matilde, però, si trova in difficoltà perché deve risolvere alcune problematiche che sono sorte all'improvviso. Pertanto, sicura di poter contare sul suo aiuto, anche questa volta decide di chiedere una mano a Vittorio, il quale è ben lieto di offrirle il suo supporto per risolvere il problema.

Ancora menzogne al Paradiso delle signore

Intanto, Ezio si rende conto che il vero motivo che si cela dietro l'improvvisa partenza di Gloria, è effettivamente Veronica e capisce anche che i suoi sentimenti nei confronti della ex moglie non sono affatto mutati. Neanche la lontananza è servita a far scemare il suo amore. Pertanto, non volendo continuare a mentire a sé stesso e a Veronica, preferisce essere sincero con lei e rivelarle tutto.

Infine, Gemma non cede alle pressioni di Marco. Quest'ultimo vuole sapere la verità sulla gravidanza della giovane Venere del Paradiso. Siccome ottiene soltanto risposte negative in merito alla paternità del bambino, indaga da solo perché non crede assolutamente nella relazione tra lei e Roberto. Dopo un po', il giovane giornalista fa una scoperta che lo lascia completamente senza parole.