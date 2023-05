La tronista Nicole continua a essere al centro delle critiche per il suo percorso a Uomini e donne. A poche settimane da quella che sarà la scelta finale, la tronista si ritrova a fare i conti con un po' di polemiche legate al suo percorso sentimentale, che sembra non convincere più di tanto.

I modi di fare di Nicole sono finiti sotto accusa e a puntare il dito contro la tronista del talk show Mediaset ci ha pensato anche Silvia Zanin, ex dama del trono over.

La tronista Nicole al centro delle critiche a Uomini e donne prima della scelta finale

L'appuntamento con Uomini e donne si avvia verso le fasi conclusive di questa edizione e per la tronista Nicole si sta avvicinando il momento di svelare il nome della sua scelta finale.

In queste settimane non sono mancate le critiche e i commenti negativi nei confronti della ragazza: i suoi modi di fare non hanno convinto fino in fondo il pubblico e neppure gli opinionisti presenti in studio.

A colpire sono state anche le dure critiche della dama Roberta Di Padua che in più occasioni ha criticato Nicole, fino ad arrivare a sfiorare degli scontri fisici.

'Presuntuosa e indisponente', Nicole viene smascherata da un ex volto di Uomini e donne

In queste ore a puntare il dito contro la giovane tronista è stata un'altra protagonista del trono over: Silvia Zanin, che in una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni non si è fatta problemi a smascherare Nicole, dopo aver avuto modo di vederla per diversi mesi in trasmissione.

"Nicole non mi è piaciuta, molto presuntuosa, troppo sicura di sé e indisponente nei modi di porsi", ha sentenziato l'ex dama del trono over che da qualche settimana ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, insieme a Sabino, per viversi la sua storia d'amore lontana dai riflettori.

L'ex dama del trono over ha spezzato una lancia a favore di Roberta Di Padua, svelando di condividere le critiche che aveva mosso nei confronti di Nicole in trasmissione.

'Roberta ha ragione su Nicole', l'affondo contro la tronista di Uomini e donne

"Roberta ha ragione, le sue esterne non hanno anima, sono tutte uguali", ha sentenziato ancora Silvia Zanin contro la giovane protagonista di Uomini e donne.

Su Armando e Aurora, invece, la dama ha scelto di spezzare una lancia a favore del cavaliere napoletano.

"Armando tutta la vita. Anche se la verità come si suol dire sta sempre nel mezzo", ha dichiarato l'ex volto di Uomini e donne ormai felice grazie alla sua storia d'amore nata con Sabino nello studio del talk show.