Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne in programma il 4 e 5 maggio su Canale 5? Le anticipazioni sulle ultime due puntate della settimana rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Roberta, la quale metterà in crisi Nicole, al punto da farla crollare in lacrime.

Spazio anche ad Armando che si dirà pronto a voltare pagina e a intraprendere una nuova conoscenza.

Scatta il bacio tra Claudio e Gabriella: anticipazioni Uomini e donne 4-5 maggio

Le anticipazioni di Uomini e donne del 4 e 5 maggio 2023 rivelano che si parlerà delle novità legate al percorso di Claudio, protagonista di una nuova esterna con Gabriella.

Tra i due scatterà un bacio, e in studio non mancheranno le critiche e le polemiche con Carla.

Dopo che il cavaliere ha scelto di troncare la frequentazione con Carla, tra i due sono volate parole grosse, e la dama ha svelato di essersi sentita offesa dai modi di fare e dalle parole del cavaliere.

Luca bacia Alessandra: anticipazioni Uomini e donne 4-5 maggio 2023

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne del 4 e 5 maggio 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Luca Daffrè, il quale si troverà protagonista di una nuova importante esterna con Alessandra.

I due si lasceranno andare a un bacio appassionato, un gesto che renderà felice il tronista, il quale non nasconderà la sua gioia per quanto accaduto con la ragazza, a conferma del fatto che a oggi è colei che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Luca è stato protagonista anche di una esterna con Camilla, in questo caso non c'è stato nessun bacio per volere del tronista stesso, che ha preferito non sbilanciarsi.

Armando volta pagina, Nicole in lacrime: anticipazioni Uomini e donne 4-5 maggio

Spazio anche alle vicende di Armando Incarnato: per il cavaliere del trono over arriverà il momento della svolta nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5.

Armando sarà protagonista di un incontro con una nuova dama del trono over, che riuscirà a colpire la sua attenzione: il cavaliere non nasconderà il feeling speciale nato con la signora, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Occhi puntati anche su Nicole: la tronista si ritroverà in lacrime nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Il motivo? Roberta si renderà protagonista di un incontro fuori dallo studio con il giovane Carlo, scatenando la gelosia della giovane tronista, che questa volta non ha tratterrà le lacrime e avrà un momento di forte crisi.