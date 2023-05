Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, nel corso delle prossime puntate di questa fortunata edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, ci sarà spazio per le vicende di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere si ritroverà al centro dell'attenzione per una nuova frequentazione che, tuttavia, non darà gli effetti sperati e lo riporterà nuovamente al punto di partenza.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa edizione, si ritroverà ai ferri corti con il suo ex pretendente e sarà furiosa Elio.

Riccardo prova a voltare pagina: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di maggio in tv, rivelano che Riccardo Guarnieri tornerà al centro dell'attenzione e delle dinamiche del programma di Canale 5.

Il cavaliere pugliese sarà protagonista di una nuova frequentazione con una delle dame che affollano il parterre del trono over e deciderà così di darsi una seconda chance, dopo la fallimentare fine delle conoscenze che ha avuto fino a questo momento.

Di conseguenza, i due usciranno insieme e proveranno a conoscersi meglio fuori dallo studio ma, alla fine, l'effetto finale non sarà affatto dei migliori.

Riccardo si ritrova ancora single: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Riccardo comunicherà la sua decisione di troncare la conoscenza con questa nuova dama del trono over e quindi voltare definitivamente pagina.

La reazione della dama, in studio, non sarà delle migliori: la donna andrà su tutte le furie e nel corso dell'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5, ci sarà spazio anche per una accesa lite tra i due volti del trono over, i quali si ritroveranno ai ferri corti.

Insomma, ancora una volta, Riccardo Guarnieri si ritroverà single e continuerà ad essere alla ricerca della donna della sua vita.

Gemma sbotta furiosa con Elio, interviene Tina: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questa edizione, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma.

La dama torinese non sarà impegnata in nessuna nuova frequentazione in studio, bensì si renderà protagonista di un accesissima lite con Elio.

Per l'ennesima volta, i due si ritroveranno ai ferri corti in studio e tale situazione permetterà a Tina Cipollari di cogliere subito la palla al balzo e scagliarsi anche lei contro il cavaliere, col quale in passato ci sono stati diversi momenti di tensione in studio.

Si riaccenderà così lo scontro in questo finale di stagione della trasmissione di Canale 5.