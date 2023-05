Nuovo colpo di scena in arrivo per i telespettatori di Terra amara. Nella puntata in onda mercoledì 10 maggio 2023, Fekeli avrà un malore e verrà soccorso da Behice. Sarà proprio la zia di Mujgan a salvargli la vita praticandogli un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Hunkar rivela a Fekeli che Adnan è figlio di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Continua la messa in onda di Terra Amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70.

Le trame riprenderanno dal momento in cui Behice avrà preso male la sconfitta alle elezioni a Presidente dell' Associazione.

Credeva di avere la vittoria in tasca, ma sarà stata battuta da Berika. Per questo minaccerà di svelare un segreto di Hunkar.

Nel corso del nuovo episodio trasmesso il 10 maggio, proprio Hunkar andrà a far visita a Ali Rahmet Fekeli e gli rivelerà la verità sul matrimonio tra Zuleyha e Demir. Non sarà l'unico segreto che la madre di Demir svelerà a Fekeli: gli racconterà infatti anche che il piccolo Adnan é in realtà il figlio di Yilmaz.

Fekeli ha un infarto, Behice lo salva con un massaggio cardiaco

Le confessioni di Hunkar lasceranno senza parole Ali Rahmet. Sotto shock, Fekeli caccerà la signora Yaman e, subito dopo, si sentirà male per il gran dolore. Si accascerà al suolo dopo essere stato colto da un infarto.

Fortunatamente arriverà Behice, la quale lo ritroverà riverso sul pavimento. La donna chiamerà Sabahattin, il quale le darà indicazioni per attuare un massaggio cardiaco. Behice in sostanza, salverà la vita a Fekeli, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

L'uomo verrà trasportato in ospedale, dove giungerà in condizioni critiche.

Yilmaz sarà terrorizzato all'idea di perderlo e cercherà di capire cosa possa aver provocato l'infarto. Nazire rivelerà a Yilmaz che l'ultima persona che Fekeli ha visto prima di sentirsi male è stata Hunkar.

Terra amara, trame successive: Fekeli é fuori pericolo

Dando uno sguardo alle puntate successive di Terra amara, Fekeli sarà fuori pericolo e quindi Yilmaz potrà tirare un sospiro di sollievo.

Akkaya andrà quindi da Hunkar, convinto che siano state le sue parole a provocare il malore a Fekeli.

Arrivato alla villa le chiederà spiegazioni e la suocera di Zuleyha gli dirà di aver chiesto a Ali Rahmet di convincere lui e Mujgan a trasferirsi, visto lo stato mentale alterato della dottoressa. In questa occasione, Yilmaz verrà a sapere che la moglie sarà andata da Demir per dirgli di controllare Zuleyha.