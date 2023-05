Nella puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda giovedì 18 maggio con un singolo appuntamento su Canale5, Gaffur approverà il matrimonio tra Gulten e il suo fidanzato Cetin. Intanto, verrà inaugurata una scuola elementare ad Adana grazie ad una generosa donazione di Fekeli. Inoltre, l'istituto porterà il nome di Behice Hekimoglu, voluto fortemente da Ali Rahmet per ringraziare la donna dell'aiuto datogli finora. Questo sembrerà portare il rapporto tra il padrino di Yilmaz e la signora Hunkar definitivamente alla rottura. Infine, Demir provocherà un enorme danno economico ad Yilmaz.

Fekeli dedica una scuola elementare a Behice in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Gaffur accetterà che sua sorella Gulten sposi Cetin dopo aver conosciuto il terribile segreto della ragazza. Nel frattempo, Fekeli devolverà in beneficenza un ingente somma di denaro grazie alla quale riuscirà ad inaugurare una scuola elementare ad Adana. Inoltre, l'uomo deciderà di dedicare l'edificio alla zia di Mujgan come ringraziamento per averlo soccorso in preda ad un arresto cardiaco che avrebbe potuto causargli la morte.

I rapporti tra Hunkar e Fekeli si rompono definitivamente

Successivamente, la scuola verrà inaugurata con il nome di Behice Hekimoglu e questo causerà non poco dispiacere alla mamma di Demir.

Infatti, non appena apprenderà la notizia, la donna capirà che non ci potrà mai più essere alcun futuro per l'amore che prova nei confronti di Ali Rahmet. Pertanto, il loro rapporto sembrerà essere arrivato definitivamente al capolinea. Infine, Demir sarà l'artefice di un grosso danno economico alle casse di Yilmaz: il marito di Zuleyha farà arrivare tanti ordini per svariati impianti di irrigazione che farà poi annullare.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda mercoledì 17 maggio, Gaffur, dopo aver scoperto che sua sorella è stata violentata da Ercument e soccorsa da Yilmaz, decide di dare una possibilità a Cetin e tra di loro inizia a nascere una profonda amicizia. Così, il marito di Saniye invita il ragazzo a cena fuori cogliendo l'occasione per raccontargli il turbolento passato della sua famiglia e di come si sia preso cura di Gulten da solo.

Per questo motivo, Cetin gli promette che farà di tutto per rendere la sua sposa una donna felice. Successivamente, il capo mastro della tenuta Yaman confida a sua moglie di essere felice che la sorella abbia trovato un uomo sincero e che la ami davvero. Infine, Taskin comincia a vedere il braccio destro del signor Akkaya come un vero e proprio fratello.