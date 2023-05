Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne, perde le staffe sui social e denuncia il maltrattamento ai danni di un povero gattino.

In queste ore, la collaboratrice di Maria De Filippi ha condiviso sui social un filmato particolarmente cruento che ha scatenato una ondata di indignazione tra i fan di Raffaella, i quali chiedono pene certe e severe nei confronti di chi fa del male agli animali.

Raffaella Mennoia furiosa: l'autrice di Uomini e donne sbotta sui social

Nel dettaglio, Raffaella Mennoia in queste ore ha condiviso sui social un video di un ragazzo che getta da un promontorio un gattino di pochi mesi.

Una scena terrificante che, l'autrice di Uomini e donne ha scelto di condividere sul suo seguitissimo profilo Instagram, per chiedere ai follower di darle una mano per scoprire il nome del responsabile di questo folle e atroce gesto che, quasi sicuramente, sarà costato la vita a quel gatto.

"Chiunque abbia informazioni dell'identità di questo mostro può segnalarlo a me. Ovviamente rispetteremo l'anonimato", ha scritto l'autrice sui social decisamente furiosa nei confronti del responsabile di questo gesto.

'Siamo tutti in pericolo', l'avvertimento di Raffaella Mennoia

"Diamo un nome a questo maniaco. Chi commette gesti simili va fermato e punito. Lui o chi per lui se fosse minorenne", ha aggiunto la storica autrice di Uomini e donne e braccio destro di Maria De Filippi.

"Siamo tutti in pericolo", ha chiosato ancora Raffaella Mennoia nel suo post-sfogo apparso su Instagram in queste ore.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione dopo la denuncia social di Raffaella Mennoia, fervono i preparativi per la prossima edizione di Temptation Island.

L'atteso ritorno di Temptation Island nel prime time di Canale 5

Dopo un anno di assenza dal piccolo schermo, Raffaella e la squadra di autori si sono rimessi a lavoro per mettere a punto le novità di questa attesissima edizione del reality show delle tentazioni, prodotto come sempre da Fascino di Maria De Filippi.

Le riprese partiranno in Sardegna verso inizio giugno ma, per vedere in onda le varie puntate di questa nuova stagione, bisognerà attendere la fine del prossimo mese.

E, in una recente intervista, Raffaella ha svelato qualche piccolo retroscena sul cast della prossima edizione, svelando che complessivamente ci saranno sei/sette coppie che verranno scelte attraverso i casting. In gara, quindi, non dovrebbero esserci delle coppie famose.

Dal mondo di Uomini e donne, invece, potrebbero arrivare diversi ex corteggiatori, pronti a mettersi in gioco per tentare le coppie in gara quest'anno.