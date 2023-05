Chi ci sarà nel cast della prossima edizione di Uomini e donne, in onda da settembre in poi su Canale 5? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi proseguirà nella fascia del pomeriggio e ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi volti che andranno a popolare il parterre del trono classico e quello del trono over.

Le sorprese non mancheranno e, i retroscena di queste settimane, rivelano che tra i candidati in lizza per la prossima edizione ci sarebbe anche il giovane Alessio Campoli.

L'appuntamento con Uomini e donne confermato a settembre 2023 su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda nella fascia pomeridiana della stagione 2023/2024, come sempre alle 14:45 circa su Canale 5.

Mediaset non rinuncerà ad uno degli appuntamenti di maggior successo del palinsesto, in grado di appassionare una media di quasi tre milioni di fedelissimi al giorno, toccando anche punte del 33% di share.

Le sorprese non mancheranno, sia per quanto riguarda il parterre del trono over che per quello del trono classico e in queste settimane emergono già i primi nomi.

Alessio Campoli verso il ritorno come tronista: retroscena Uomini e donne settembre

Per quanto riguarda il trono classico, ad esempio, ci sarebbero delle ottime possibilità di rivedere in trasmissione il giovane Alessio Campoli, il corteggiatore che quest'anno è ritornato in trasmissione per corteggiare Lavinia Mauro.

Lui stesso, in una recente intervista, non ha nascosto che nel caso in cui dovesse essergli fatta tale proposta, non la rifiuterebbe.

E, in queste settimane, sembrerebbe che Campoli si sia messo già "al lavoro" per affrontare al meglio questa papabile nuova possibilità che la redazione potrebbe concedergli. Terminata la sua esperienza come corteggiatore di Lavinia a Uomini e donne, Alessio si è messo subito al lavoro in palestra, perfezionando il suo aspetto fisico.

Biagio Di Maro potrebbe tornare nel cast di Uomini e donne over

E poi ancora, i retroscena sul cast della prossima stagione di Uomini e donne, rivelano che potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di un volto ben noto al pubblico del trono over.

Trattasi di Biagio Di Maro: assente in studio da un po' di tempo, non si esclude che il cavaliere possa avere una seconda chance da parte di Maria De Filippi e della sua squadra di lavoro.

Per lui, quindi, potrebbero riaprirsi di nuovo le porte del trono over e la possibilità di tornare a mettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella. Un ritorno che, sicuramente, non passerebbe inosservato date le numerose critiche che Biagio ha sempre attirato sia in studio che sui social.