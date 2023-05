Cosa succederà nella nuova edizione di Uomini e donne in programma da settembre 2023 su Canale 5? Chi tornerà in studio e chi, invece, non prenderà parte alla trasmissione?

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si è da poco concluso e si pensa già a quella che sarà la prossima stagione.

Tanti i retroscena emersi in queste settimane, tra cui quello legato al possibile ritorno di Giorgio Manetti e alla riconferma di Armando Incarnato.

Armando non se ne va: retroscena Uomini e donne nuova edizione

Anche per la prossima edizione di Uomini e donne, Maria De Filippi continuerà a puntare sul trono classico e over.

Le vicende dei protagonisti senior si assoceranno a quelle dei giovani che saranno pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

Dopo la conferma di Tina e Gianni Sperti, per quanto riguarda il trono over, gli ultimi retroscena segnalano la riconferma di Armando Incarnato: il cavaliere napoletano dovrebbe essere ancora una volta uno dei volti della trasmissione di Maria De Filippi, così come dovrebbe esserci spazio anche per il ritorno di Gemma.

Giorgio potrebbe ritornare: retroscena Uomini e donne nuova edizione

Tra i nomi in bilico, invece, spicca quello della dama Aurora Tropea, che quest'anno è stata protagonista di diversi momenti di scontro e tensione in studio.

I retroscena su Uomini e donne rivelano che potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di una "vecchia gloria" del parterre over: trattasi di Giorgio Manetti.

L'ex fidanzato di Gemma, a distanza di un po' di anni dalla fine della loro storia d'amore, potrebbe tornare in trasmissione e rimettersi in gioco.

Per quanto riguarda, invece, i retroscena legati al trono classico, si vocifera che tra i papabili nuovi tronisti della prossima edizione possa esserci Alessio Campoli, reduce dalla delusione che gli è stata inflitta da Lavinia Mauro.

Alessio Campoli tra i papabili tronisti della nuova edizione di Uomini e donne 2023/2024

In una delle sue ultime interviste, Alessio non ha escluso tale possibilità, ammettendo però che al momento sarebbe ancora prematuro parlare di trono, dato che c'è ancora un'intera estate da vivere e tutto potrebbe accadere.

Tra i nomi che sono venuti fuori nel corso dell'ultimo periodo spicca anche quello di Alice Barisciani, l'ex corteggiatrice di Federico Nicotera.

In questo caso, però, la ragazza è intervenuta ammettendo di non essere certa del fatto di essere all'altezza della situazione, mettendo così in discussione un suo possibile coinvolgimento nel cast della prossima stagione del talk show pomeridiano di Canale 5.