Maria De Filippi rompe il silenzio sulla prossima edizione di Uomini e donne. Il talk show dei sentimenti si avvia verso le battute finali di questa stagione e intanto si pensa già a quello che succederà a partire dal prossimo settembre.

Chi ci sarà in studio? Quali saranno le novità del trono classico e over? Tina e Gianni torneranno a vestire i panni di opinionisti in trasmissione? A fare un po' di chiarezza su alcune di queste domande,ci ha pensato la padrona di casa del talk show Mediaset.

L'appuntamento con Uomini e donne sospeso su Canale 5 per la pausa estiva

L'appuntamento con Uomini e donne saluterà il suo pubblico il prossimo 12 maggio, quando andrà in onda la puntata conclusiva della stagione.

Dalla settimana successiva e fino a fine maggio sarà in onda la versione "story" del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, durante la quale saranno mostrate le puntate più belle di questa stagione.

Tuttavia i fan del talk show di Maria De Filippi possono stare tranquilli, perché il programma tornerà in onda nel coro della prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024.

L'appuntamento con Uomini e donne è confermato da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:05 circa.

Maria De Filippi rompe il silenzio sulla prossima edizione di Uomini e donne

Cosa succederà in questa nuova edizione? Gli opinionisti saranno ancora Gianni Sperti e Tina Cipollari? È questa la domanda che si sono fatti i due diretti interessati al termine dell'ultima registrazione di quest'anno.

Tina, al momento dei saluti finali al pubblico che ha seguito la trasmissione con grande affetto, ha chiesto a Maria quale sarebbe stato il suo destino e quello di Gianni nel corso della prossima stagione del talk show.

La padrona di casa di Uomini e donne ha subito rotto il silenzio, precisando che Gianni e Tina sono entrambi riconfermati a settembre.

Tina Cipollari non va via dal cast di Uomini e donne 2023/2024

Insomma nonostante le critiche e le polemiche che ci sono state quest'anno sui social, in primis nei confronti della Cipollari, Maria De Filippi non ha intenzione di cambiare il cast.

Tina e Gianni torneranno in studio per commentare le vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Insomma nessun cambiamento e nessuna uscita di scena per la storica opinionista del talk show Mediaset, in grado di attirare (in positivo e negativo) l'attenzione degli spettatori.

Resta da capire, invece, chi saranno i nuovi tronisti e quali novità arriveranno nel parterre del trono over dal prossimo settembre.