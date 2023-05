Su Rai 1 continuano ad andare in onda gli appuntamenti con Sei sorelle, la serie spagnola che anche quest'anno sostituirà Il Paradiso delle signore durante il periodo estivo. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 maggio rivelano che Pedra cambierà idea sulle sue nozze con Miguel. Salvador, invece, si risveglierà dal coma ma purtroppo soffrirà di amnesia. Situazione drammatica per la fabbrica che si troverà in bancarotta. Le sorelle dovranno trovare una soluzione in tempi brevi.

Spoiler Sei sorelle, anticipazioni dal 22 al 26 maggio: Blanca cerca informazioni su Cristobal e Marina

Donna Dolores e Rodolfo saranno straniti dallo strano comportamento di Cristobal. I due vorranno capire cosa stia succedendo. Intanto, Blanca cercherà di avere delle informazioni sulla relazione tra Marina e Cristobal, ma il dottore si rifiuterà di parlare. Quando Donna Dolores scoprirà della relazione del medico, tenterà di sapere più cose possibili.

La Cachetera verrà tratta in arresto, colpevole di aver commesso un furto. In particolare, i proprietari dell'Ambigù l'accuseranno di aver derubato i clienti. Nel corso dell'appuntamento pomeridiano con Sei sorelle del 23 maggio, Salvador si risveglierà dal coma.

Purtroppo però, la situazione sarà complicata in quanto l'uomo soffrirà di amnesia e avrà dimenticato gli ultimi sei anni trascorsi della sua vita.

Pedra cambia idea sul matrimonio con Miguel. La donna non vorrà più sposarsi per potersi prendere cura del padre. Pedra chiederà poi aiuto a Celia per leggere le lettere di sua mamma.

In seguito, la donna chiederà a suo padre spiegazioni sull'abbandono.

Trame Sei sorelle nuove puntate: Mauro vuole comprare una casa dove vivere con Adela

Mauro invece, penserà bene di comprare una casa dove poter andare a vivere al fianco di Adela. Purtroppo però, Adela si ritroverà in una situazione molto difficile, in quanto la fabbrica è in bancarotta.

La donna non potrà fare molto per aiutare Mauro per l'acquisto dell'abitazione. Adela parlerà della questione con Mauro e in seguito avrà anche un confronto con Diana, dove le confesserà di aver parlato con Mauro e di avergli rivelato la brutta situazione in fabbrica. Una soluzione rapida dovrà essere trovata, per evitare che la fabbrica venga venduta.

Francisca deciderà di tornare all’Ambigú a cantare. La donna però, penserà di mantenere segreta la sua identità, celandosi sotto la maschera di La Bella Margarita. Le sorelle Silva però, scopriranno ben presto la verità sull'identità de La Bella Margherita.

Merceditas riceverà una visita totalmente inaspettata. Si tratta del cugino Raimondo, scappato dal paese perché richiamato alle armi.